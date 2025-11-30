​Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurna, prognozowane są marznące opady deszczu lokalnie powodujące gołoledź - informuje synoptyk IMGW Szymon Ogórek. Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą ograniczającą widzialność do poniżej 200 m.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą ograniczającą widzialność do 200 m dla wschodniej, centralnej i południowo-zachodniej Polski. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując "szklankę" na drogach i chodnikach. Ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 17 w niedzielę 30 listopada do godz. 9 w poniedziałek 1 grudnia.

Ostrzeżenia przed gęstą mgłą, fot. IMGW

Termometry wskażą 0 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum, najcieplej, do 7 st. C, będzie na południu, na zachodzie oraz południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny, z przewagą kierunków południowych i południowo-wschodnich.



Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurna. Na wschodzie spadnie deszcz, na Górnym Śląsku i w centrum możliwe opady marznące i powodujące gołoledź, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem.

Na południu i w centrum kraju utrzymywać się będzie mgła. Temperatura wyniesie od minus 1 st. C do 3 st. na krańcach południowo-wschodnich i zachodnich, 3 st. C w centrum. Chłodniej będzie w obszarze karpackim, gdzie termometry wskażą do minus 7 st. C.

Pogoda: Mgła, marznący deszcz i "szklanka" na drogach

W poniedziałek na przeważających obszarze Polski zachmurzenie całkowite, miejscami mgła, słabe i lokalnie marznące opady deszczu, które mogą powodować gołoledź. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura wyniesie około 1-2 st. C w centrum, do 6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zachodni i południowo-zachodni.



W nocy z poniedziałku na wtorek utrzyma się zachmurzenie. Prognozowane są słabe opady deszczu i mżawki, wysoko w Bieszczadach i Sudetach słabe opady śniegu. Na południu, wschodzie i w centrum ponownie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.



Termometry wskażą od minus 2 st. C lokalnie na północy, 2 st. C na krańcach południowo-wschodnich, 0 st. na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, na południu i wschodzie zmienny, a na pozostałym obszarze południowo-wschodni i południowy.