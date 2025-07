W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla północno-wschodniej części kraju. Zagrożone jest woj. podlaskie i części woj. warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Dodatkowo na niektórych obszarach możliwe są burze i intensywne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę - w sobotę najcieplej, bo do 27 st. C, będzie na zachodzie kraju. Niedziela przyniesie poprawę pogody na wschodzie. Najwięcej słońca będzie znów na zachodzie. Tam na termometrach zobaczymy ok. 30 st. C.

/ Shutterstock

Jak podaje w piątek wieczorem IMGW, prognozowane są umiarkowane opady deszczu do 50 mm i burze z porywami wiatru do 60 km/h. Możliwy jest też grad. Alerty będą obowiązywać do soboty 19 lipca do godz. 14 i obejmą woj. podlaskie oraz część woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.Na pozostałych obszarach woj. warmińsko-mazurskiego IMGW prognozuje intensywne opady deszczu do 35 mm. Ostrzeżenia obowiązują do soboty 19 lipca do godz. 9.

Ci, którzy sobotę spędzą nad morzem, muszą liczyć się z zachmurzeniem, choć nie powinno padać. Będzie umiarkowanie ciepło, bo ok. 20 st. C. W Zachodnipomorskiem i w Lubuskiem będzie do 27 st. C i pełne słońce.

Niedziela, 20 lipca, najgoręcej zapowiada się również na zachodzie kraju - tam będzie do 30 st. Na południu 27 st. C, a nad morzem 23 st. C. W Warmińsko-Mazurskiem należy spodziewać się burz, natomiast deszczowo będzie na wschodzie i w centrum.

Przyszły tydzień z kolei zacznie się upalnie.

W poniedziałek na południowym zachodzie na termometrach zobaczymy nawet 32 st. C. Na zachodzie natomiast dadzą się we znaki burze z gradem. Od wtorku deszczu będzie jeszcze więcej i to w niemal całym kraju.

