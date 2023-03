W poniedziałek początek astronomicznej wiosny. To czas przebudzenia roślin i ich wegetacji, wydłużania się dni i coraz wyższych temperatur. Zmianę pory roku widać już m.in. za oknem. Weekend w wielu miejscach kraju mija słonecznie z dwucyfrową temperaturą. Na Gorącą Linię RMF FM od rana zasypujecie nas zdjęciami pokazującymi, że wiosna już zaczyna rozpychać się łokciami.

Pierwsze oznaki wiosny 2023. Wasze zdjęcia / Gorąca Linia RMF FM

Data rozpoczęcia wiosny astronomicznej jest ruchoma i wiąże się z momentem, w którym Słońce osiąga punkt równonocy wiosennej, zwany punktem Barana. Dokładnie nastąpi to 20 marca o godzinie 22:24. Pierwszy wiosenny dzień potrwa 12 godzin i 17 minut.

Już dzień później cieszyć będziemy się z nadejścia kalendarzowej wiosny, która zawsze zaczyna się 21 marca.

Meteorologiczną wiosnę przywitaliśmy natomiast 1 marca.

"Wiosna pokaże swą piękną twarz w pogodzie"

Wiosennie już jest także za oknem. Weekend w wielu miejscach kraju przebiega słonecznie z dwucyfrową temperaturą.

Również zgodnie z przewidywaniami od poniedziałku do końca tygodnia cały czas będzie piękna, ciepła aura. W prognozach widać nawet 18 stopni, w centrum 15, na południowym-zachodzie też 15, na północy 11-12, a także w Suwałkach - 11. No i noce będą cieplejsze. Temperatury powyżej 4 st., a im bliżej weekendu na termometrach będzie w okolicach 10 st. - podkreśla rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Pierwszy dzień wiosny, co prawdą z mżawką w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem oraz delikatnymi opady w woj. warmińsko-mazurskim, ale na pozostałym obszarze bez opadów i ze sporą ilością słońca - mówi. I dodaje, że wciąż ciepło: w Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem 17-18 stopni, w centrum ok. 13, na wschodzie i północy ok. 10 st., wiatr raczej słaby, jedynie nad morzem początkowo może być trochę silniejszy.

Rzecznik IMGW żartobliwie przypomina, że "22 marca przypada Światowy Dzień Wody, więc w północnej części kraju może pojawić się trochę więcej opadów, ale cały czas będzie bardzo ciepło".

Natomiast 23 marca, czyli Światowy Dzień Meteorologii - pogoda uczci wysokimi temperaturami, na krańcach południowo-zachodnich do 18 stopni Celsjusza - zapowiada Walijewski. Co prawda fronty atmosferyczne przyniosą trochę opadów deszczu, to jednak cały czas ciepło. Do przyszłej niedzieli taka aura się utrzyma.

To jest idealne rozpoczęcie kalendarzowej wiosny. Ne pamiętam, kiedy ostatni raz była taka sytuacja, żeby wiosna rozkwitała wraz ze swym kalendarzowym początkiem. 21 marca wiosna pokaże swą piękną twarz - ocenia.

Pierwsze oznaki wiosny. Wasze zdjęcia

Tymczasem od rana zasypujecie nas zdjęciami pokazującymi, że wiosnę coraz mocniej widać w przyrodzie.

Jeśli i wy macie na filmach lub zdjęciach pierwsze oznaki wiosny - wyślijcie je nam na fakty@rmf.fm.