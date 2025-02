Prognoza na noc

Synoptycy przewidują w nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie oraz na północnym zachodzie kraju słabe opady deszczu lub mżawki. Z kolei na południowym wschodzie opady marznące, które spowodują gołoledź.

Możliwe będą także mgły ograniczające widzialność, lokalnie nawet do 100 m. W związku z tym IMGW wydał dla znacznego obszaru Polski ostrzeżenia przed mgłami na poniedziałkowy wieczór, noc i wtorkowe przedpołudnie.

Temperatura w nocy z poniedziałku na wtorek wyniesie od minus 3 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 5 st. C na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat temperatura wyniesie nawet do minus 4 st C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, nad morzem porywisty, południowy i południowo-zachodni.