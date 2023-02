Słabe opady we wtorek

We wtorek najwięcej promieni słonecznych będzie można zaobserwować nadal wysoko w Karpatach, na pozostałym obszarze kraju na ogół pochmurno, przejaśnienia możliwe na północy. W południowo-wschodniej Polsce miejscami słabe opady deszczu lub mżawka, a na obszarach podgórskich i w Karpatach deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

W dzień najchłodniej będzie na południowym wschodzie, około -1 st. Celsjusza, najcieplej na zachodzie kraju - do 6 stopni, a na Dolnym Śląsku do 7 st. Celsjusza. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z północnego zachodu i zachodu.

Środa: Nawet 11 stopni na zachodzie Polski

Środa na południu kraju będzie pogodna, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Na północy może padać słaby deszcz lub mżawka.

W nocy mróz tylko na wschodzie około -1 st. Celsjusza, a na Podhalu - około -8 stopni. W dzień najchłodniej na Podhalu (około 2 st. Celsjusza) oraz na wschodzie (około 5 stopni). Z kolei na zachodzie Polski będzie nawet do 11 st. Celsjusza.

W czwartek na Podhalu do -7 st. Celsjusza

W czwartek najładniejsza pogoda będzie na południu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i północy miejscami opady deszczu. Noc najchłodniejsza na Podhalu, gdzie temperatura spadnie do -7 st. Celsjusza; na wschodzie -2 stopnie, w centrum - około 0 st. Celsjusza.

W dzień najcieplej na Dolnym Śląsku, do 10 stopni, najchłodniej na wschodzie i Podhalu, około 3 st. Celsjusza.

W piątek więcej opadów śniegu

W piątek pochmurno i więcej opadów deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy mróz tylko na Podhalu, około -4 st. Celsjusza. W dzień w całym kraju temperatura powietrza powyżej 0 stopni. Najchłodniej na południowym wschodzie, około 2 st. Celsjusza, najcieplej na zachodzie - około 9 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Sobota: Możliwe intensywne opady deszczu ze śniegiem

Weekend przyniesie zróżnicowaną aurę, silny i porywisty wiatr, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W sobotę w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. Nie można wykluczyć, że miejscami opady będą intensywne.

Temperatura maksymalna od 3-4 st. Celsjusza na wschodzie i do 7-8 stopni na zachodzie. Odczucie ciepła obniżać będzie umiarkowany i dość silny, a nad morzem również silny wiatr wiejący z południowego zachodu i zachodni. Na południu i w centrum kraju porywy wiatru osiągać będą do 70 km/h, natomiast na północy i nad morzem nawet do 85 km/h.

Mniejszy wiatr w niedzielę

W niedzielę wiatr nieco osłabnie, ale nadal w porywach osiągać będzie do 60 km/h. W dalszym ciągu pochmurno z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na północy śniegu.

Na północnym wschodzie w najcieplejszym momencie dnia około 2 st. Celsjusza, w centrum do 5 stopni, na zachodzie około 8 st. Celsjusza.