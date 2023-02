W poniedziałek do Polski będzie napływać ciepłe powietrze polarno-morskie. W całym kraju temperatura będzie dodatnia – przekazała Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 9 stopni Celsjusza. Kolejne dni również mają być ciepłe.

Przechodnie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

Jak podaje IMGW, w poniedziałek Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum nad południem Europy. Wyjątkiem jest północny wschód kraju, na który oddziałuje płytka zatoka niżowa.



W poniedziałek zachmurzenie będzie przeważanie duże, z możliwymi przejaśnieniami. Prognozowane są opady mieszane deszczu, mżawki, a na Pogórzu Karpackim deszczu ze śniegiem. W rejonie dolin górskich może spaść śnieg.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od ok. 2 stopni Celsjusza na Pogórzu Karpackim, 3-4 stopni na krańcach wschodnich, 5-6 w centrum, do 9 stopni na zachodzie i północnym zachodzie.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Tylko nad morzem ma być silniejszy, w porywach osiągający prędkość do 55 km/h.



Eksperci przewidują, że podobna pogoda powinna się utrzymywać przez najbliższe kilka dni.



Według danych opublikowanych przez IMGW na Twitterze, w niedzielę najwyższą temperaturę - 9,3 stopnia Celsjusza - odnotowano we Wrocławiu. Najzimniej było w Lesku - 0,1 stopnia.