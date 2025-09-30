Podczas gdy większość Europy cieszy się spokojnym początkiem jesieni, południowe regiony kontynentu zmagają się z gwałtowną pogodą. Włochy, Chorwacja i Grecja znalazły się pod wpływem intensywnego niżu barycznego, który przynosi potężne ulewy, burze i powodzie. Sytuacja jest na tyle poważna, że władze wydają najwyższe stopnie ostrzeżeń, a mieszkańcy i turyści są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Tymczasem w Alpach zima przyszła szybciej niż zwykle, zaskakując nie tylko mieszkańców, ale i miłośników górskich wędrówek.

Plaża we wsi Podaca w Chorwacji na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

W czasie gdy w Polsce i wielu regionach Europy jesień rozkręca się powoli, południowe kraje kontynentu przeżywają prawdziwy pogodowy armagedon. Włochy, Chorwacja i Grecja znalazły się w zasięgu potężnego niżu barycznego, który w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut potrafi zrzucić z nieba nawet 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. W niektórych miejscach meteorolodzy prognozują sumy opadów dochodzące nawet do 200 litrów na metr kwadratowy.

Szczególnie niebezpieczna sytuacja panuje w południowych Włoszech - w Kalabrii i Apulii - oraz na popularnych wyspach greckich: Lefkada, Kefalonia i Zakynthos. Również północny Peloponez oraz chorwackie wybrzeże znalazły się na trasie gwałtownych burz. Skutki są poważne: zalane drogi i piwnice, podtopione przejścia podziemne, a lokalnie także osuwiska ziemi.

Czerwony alarm i apele do mieszkańców

Sytuacja w Grecji jest na tyle poważna, że władze wydały najwyższy, czerwony stopień ostrzeżenia dla najbardziej zagrożonych regionów. Lokalne służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. "Mieszkańcy i turyści są pilnie proszeni o śledzenie aktualnych warunków pogodowych, stosowanie się do zaleceń władz oraz pozostawanie w pomieszczeniach" - brzmi oficjalny komunikat. Szczególny niepokój budzi los turystów wypoczywających na wyspach, którzy powinni ograniczyć podróże i unikać zagrożonych obszarów.