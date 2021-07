Niestety, weekend nie zapowiada się pogodnie. Jak prognozują synoptycy, w sobotę należy się spodziewać deszczu na północy i północnym wschodzie kraju. Miejscami mogą wystąpić także burze. Podobnie będzie na obszarach górskich - wynika z informacji przekazanych PAP przez synoptyka IMGW-PIB Szymona Ogórka. Szczególnie na gwałtowne zmiany w pogodzie powinni uważać mieszkańcy czterech województw. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Alert pierwszego stopnia obowiązuje z kolei w zachodniej części województwa lubelskiego.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę na północy i północnym wschodzie będzie pochmurno, będą tam występować opady deszczu przelotnego, miejscami burzowego. Takie zjawiska będą występowały głownie na obszarze Pomorza, Kujaw, Mazowsza, Lubelszczyzny, częściowo na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w Zachodniopomorskiem.

Na pozostałym obszarze raczej bez opadów, tylko lokalnie mogą występować przelotne opady deszczu. W Karpatach i na krańcach południowych możliwe są także burze. Podobnie jak w piątek będzie ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie ok. 22-25 st. C. Trochę chłodniej może być w województwie lubelskim - ok. 20 st. C, a także w województwie mazowieckim i kujawsko-pomorskim.



IMGW prognozuje, że miejscami sumy opadów mogą sięgać 30 mm, natomiast porywy wiatrów w przypadku wystąpienia burz mogą osiągać prędkość do 70 km/h.

Ostrzeżenia przed burzami

Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.



Na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą lokalne burze z możliwym gradem i porywami wiatru do 75 km/h. Opady będą niższe w województwie lubelskim. Tam prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.



Z kolei na Kujawach i w woj. pomorskim przewidywane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm , lokalnie do 40 mm, możliwe opady gradu. Prognozowane porywy wiatru do 75 km/h.

Sprawdź gdzie jest burza

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia: Lokalnie możliwe przekroczenie stanów ostrzegawczych na rzekach

IMGW wydało też ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla woj. podlaskiego, wschodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego, oraz północno-wschodnie części Mazowsza. Meteorolodzy ostrzegają tam przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia - wskazują synoptycy.



W zachodnich częściach województw: lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego obowiązuje też alert pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Synoptycy przewidują tam wzrosty stanu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.