Piątek zapowiada się deszczowy i chłodny w całym kraju. "Na południu i w centralnej Polsce miejscowo może spaść do 45 litrów deszczu na metr kwadratowy" - informuje Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Piątek będzie deszczowy na większości obszaru Polski. Będzie też chłodniej. Jak mówi Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW, maksymalna temperatura dojdzie do 20 stopni Celsjusza.

To będzie deszczowy dzień. Najwięcej deszczu w piątek spadnie na wschodzie i południu kraju, gdzie zostały wydane ostrzeżenia przed intensywnymi opadami. Na północnym zachodzie, dochodzącym do Wielkopolski oraz na południowym wschodzie należy spodziewać się także burz. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 14-16 stopni na północnym wschodzie kraju do około 20 stopni na Dolnym Śląsku - dodaje Tomczuk.



Na stronie IMGW opublikowano już ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, gdzie lokalnie może spaść do 45 litrów na metr kwadratowy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk opisanych w ostrzeżeniach określono na 80 procent.