Jaką pogodę przyniosą pierwsze dni listopada? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował nową prognozę, która obejmuje Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

Cmentarz parafialny w Chojnicach po zmroku w dniu Wszystkich Swietych / Piotr Hukalo / East News

Prognoza pogody na 1 listopada

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 10 dni wynika, że w sobotę 1 listopada największa szansa na przejaśnienia będzie na wschodzie kraju.

Do 12 stopni Celsjusza mamy zobaczyć na termometrach na zachodnich i południowo-zachodnich krańcach Polski (Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku).

Około 11 stopni wskażą termometry w Wielkopolsce oraz na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i Podkarpaciu.

W woj. podlaskim i na Warmii i Mazurach prognozuje się około 8-9 stopni.



Najchłodniej będzie w centrum kraju, w tym na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu, gdzie temperatura wyniesie 7-8 stopni.

Prognoza pogody na 2 listopada

Niedziela przyniesie ochłodzenie w całej Polsce i znaczną redukcję zachmurzenia. Najcieplej - od 9 do 10 stopni - będzie na Pomorzu Zachodnim i środkowym oraz w północnej Wielkopolsce.

W centrum, na Mazowszu, Małopolsce i Podkarpaciu termometry mają pokazać 7-8 stopni. Najchłodniej będzie w woj. podlaskim oraz warmińsko-mazurskim - od 5 do 7 stopni.

