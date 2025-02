Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na północy Polski. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 12 i potrwają dobę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Alerty I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w woj. pomorskim oraz w części woj. warmińsko-mazurskiego i woj. zachodniopomorskiego.

Jak podaje Instytut, okresami prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 12 i potrwają dobę.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Jaka pogoda w sobotę?

W sobotę w kraju będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od -3 st. C do 0 st. C; w rejonach podgórskich od -5 st. C do -2 st. C; cieplej nad samym morzem, około 1 "kreski".

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, miejscami, głównie w północnej części kraju porywisty, z kierunków zachodnich.

Jaka pogoda w nocy z soboty na niedzielę?

W nocy z soboty na niedzielę na południowym wschodzie zachmurzenie przeważnie małe, tylko w Bieszczadach początkowo duże ze słabymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami opady śniegu. Na północy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 10 cm.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -10 st. C do -5 st. C; cieplej nad samym morzem, do -2 st. C. Na obszarach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do -16 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonie nadmorskim porywisty, z kierunków zachodnich, stopniowo skręcający na kierunki północne; na południu przejściowo zmienny.

Jaka pogoda w niedzielę?

W niedzielę spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu, na Pomorzu przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm.

Temperatura maksymalna od -3 st. C do 1 st. C; jedynie na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od -5 st. C do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu porywisty, z kierunków północnych.