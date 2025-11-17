Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę, która nie pozostawia złudzeń – poniedziałek upłynie pod znakiem gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Burze śnieżne, intensywne opady i efekt morza mogą dziś zaskoczyć mieszkańców Pomorza i zachodniej części kraju. Sprawdź, gdzie pogoda będzie najbardziej dynamiczna i na co należy się przygotować.

Burze śnieżne nad Polską: IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą na Pomorzu i Zachodzie, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

IMGW prognozuje dziś burze śnieżne i intensywne opady w województwach zachodniopomorskim i pomorskim.

Zjawiska atmosferyczne będą wzmocnione przez efekt morza, a najwięcej burz spodziewanych jest wieczorem.

W nocy i we wtorek burze śnieżne mogą pojawić się także na Warmii, jednak śnieg nie utrzyma się długo ze względu na dodatnie temperatury.

Najnowsze wiadomości znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Gwałtowne załamanie pogody nad Polską

Poniedziałek przynosi dynamiczne zmiany pogodowe, które już od rana dają się we znaki mieszkańcom południowej i północnej Polski. Nad kraj nadciągnęło zapowiadane załamanie pogody - na południu obserwowane są coraz silniejsze opady deszczu, które z upływem godzin przechodzą w deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Tymczasem na Pomorzu i w strefie nadmorskiej pojawiają się lokalne, krótkotrwałe, ale bardzo intensywne opady różnego rodzaju.

Burze śnieżne na Pomorzu i Zachodzie

Według najnowszej prognozy IMGW, największe zagrożenie gwałtowną pogodą występuje dziś w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. To właśnie tam spodziewane są burze z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu oraz krupy śnieżnej. Zjawiska te będą miały charakter krótkotrwały, lecz miejscami mogą być bardzo intensywne.

Efekt morza potęguje opady

Specjaliści podkreślają, że dynamiczne zjawiska atmosferyczne zostaną dodatkowo wzmocnione przez tzw. efekt morza. Powstaje on, gdy bardzo zimne powietrze arktyczne napływa nad cieplejsze wody Bałtyku. W wyniku tego procesu chmury wypiętrzają się jeszcze bardziej, co prowadzi do nasilenia opadów. Najwięcej burz śnieżnych prognozowanych jest na godziny wieczorne, kiedy to warunki do ich powstawania będą najbardziej sprzyjające.

Dwie strefy intensywnych opadów

Prognozy wskazują, że nad Polską utworzą się dziś dwie główne strefy intensywnych opadów śniegu. Najmocniej sypać będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię. W tych regionach możliwe są nie tylko burze śnieżne, ale także krótkotrwałe, lecz bardzo intensywne opady, które mogą prowadzić do powstania kilkucentymetrowej pokrywy śnieżnej. Jednak ze względu na dodatnie temperatury, śnieg nie utrzyma się długo na powierzchni.

Zimowa aura utrzyma się także we wtorek

IMGW ostrzega, że dynamiczna pogoda nie zakończy się wraz z poniedziałkiem. W nocy z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek w ciągu dnia burze śnieżne i intensywne opady mogą pojawić się także na Warmii. Mimo że śnieg miejscami utworzy pokrywę, dodatnie temperatury sprawią, że nie utrzyma się ona zbyt długo. To jednak nie koniec zimowych niespodzianek - meteorolodzy zapowiadają, że w najbliższych dniach do Polski może napłynąć dwucyfrowy mróz, jakiego w tym sezonie jeszcze nie było.