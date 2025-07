Silny deszcz, drobny grad i burze, którym będą towarzyszyć silne porywy wiatru - tego mogą się dzisiaj spodziewać mieszkańcy północnej Polski. IMGW wydał w tej sprawie ostrzeżenie meteorologiczne. We wtorek burze dadzą się we znaki jednak niemal w całym kraju. Nie zagrzmi tylko w centrum, w Lubelskiem i na Podkarpaciu. W jakich godzinach obowiązują alerty? Aktualne ostrzeżenia pogodowe znajdziecie poniżej.

Aktualne ostrzeżenia pogodowe: Komunikat IMGW, 15.07.2025; zdj. poglądowe / Shutterstock

Prognoza burzowa IMGW

Wtorek upłynie pod znakiem burz w większej części kraju. Groźne zjawiska meteorologiczne skumulują się jednak na północy. W województwie lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i części kujawsko-pomorskiego wystąpi gęsta mgła oraz burze z silnym deszczem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w tej sprawie ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje we wtorek, 15 lipca, od godz. 17:00 do środy, 16 lipca, do godz. 11:00.

Alert pierwszego stopnia przed burzami obowiązuje również we wtorek w całej zachodniej oraz południowo-zachodniej części kraju. Ten obowiązuje od godz. 14:00 do północy.

Radar burzowy IMGW. Mapa ostrzeżeń meteorologicznych

Radar burzowy IMGW. Ostrzeżenia wydane we wtorek rano, 15.07.2025 / IMGW / Materiały prasowe

Czy będzie ciepło?

We wtorek temperatura minimalna wyniesie od 13 do 17 st. C. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgnąć do 70 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 55 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie z kolei od 21 do 25 st. C. Chłodniej będzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat - około 18, 20 st. C.

Mapy pogodowe

Burze

Deszcz

Wiatr

Temperatura