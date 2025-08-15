Żar leje się z nieba niemal w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla wszystkich województw. Gdzie będzie najgorzej?

Upały nie odpuszczają / IMGW / Shutterstock

Upały nie odpuszczają. W większości regionów temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza.

IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami dla wszystkich województw.

Alerty III stopnia obowiązują na niektórych obszarach południowego wschodu, II stopnia w centralnej i zachodniej części kraju, a w pozostałych regionach I stopnia.

Tylko krańce woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego są wolne od ostrzeżeń.

/ IMGW / Zrzut ekranu

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia

Noc z piątku na sobotę zapowiada się pogodna, z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W większości kraju temperatura od 16 do 20 st. C.

Sobota również ma być pogodna, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie burze. Maksymalna temperatura wyniesie 32 st. C na południowym wschodzie, w centrum będzie około 29 st. C. Chłodniej nad morzem i w górach – 19 st. C i 23-24 st. C na północnym zachodzie.

