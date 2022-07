Ponad 1800 razy interweniowali do 22:00 strażacy po nawałnicach, które przeszły przez Polskę. Pogoda dała się we znaki m.in. w Krakowie - wichura wyginała i łamała tam drzewa oraz zrywała dachy. Do tragedii doszło podczas burzy na Podkarpaciu. Zginął mężczyzna, na którego auto przewróciło się drzewo. W miejscowości Biały Kościół na Dolnym Śląsku silny wiatr powalił drzewo, które spadło na ok. 70-letnią kobietę. Jej życia nie udało się uratować.

Kraków po nawałnicy / Gorąca Linia RMF FM Burze z intensywnymi opadami deszczy, którym towarzyszył silny wiatr, a niekiedy także grad - przeszły przez większość regionów kraju. Do godz. 20.00, w związku z frontem atmosferycznym odnotowano 1844 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu. Najwięcej w woj. małopolskim, mazowieckim oraz łódzkim. Interwencje dotyczyły usuwania przewróconych drzew z ulic i chodników oraz podtopień budynków i ulic - informuje rzecznik komendanta głównego PSP bryg. Karol Kierzkowski. Zniszczenia po nawałnicach w Małopolsce Mnóstwo pracy ma straż pożarna w Małopolsce. Do godziny 20:00 było 1082 interwencje, z czego zdecydowanie najwięcej dotyczyło Krakowa i powiatu krakowskiego. Najczęściej strażacy interweniowali na terenie powiatu oświęcimskiego, wielickiego oraz myślenickiego. Działania są związane przede wszystkim z usuwaniem setek powalonych drzew i gałęzi blokujących drogi. Silny wiatr uszkadzał również dachy. Na szczęście nie ma informacji, by w Małopolsce ktoś ucierpiał. Na poniższym nagraniu widać jednak jedną z niebezpiecznych sytuacji: drzewo na jednym z osiedli w Krakowie zostało wyrywane z korzeniami przez silny wiatr i spadło na parking - chwilę po odjechaniu samochodu. Wideo youtube Słuchacze z Krakowa informują nas też o problemach w kursowaniu komunikacji miejskiej. Z powodu burzy opóźniło się rozpoczęcie meczu Cracovii z Koroną Kielce. Skutki nawałnicy w Krakowie / Gorąca Linia RMF FM Skutki nawałnicy w Krakowie Gorąca Linia RMF FM Na Dolnym Śląsku zginęła kobieta przygnieciona przez drzewo Burze, którym towarzyszyły opady deszczu oraz silne porywy wiatru, przeszły też przez Dolny Śląsk. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach strzelińskim i dzierżoniowskim. Interwencje dotyczyły przede wszystkim połamanych drzew. Kilka razy strażacy byli też wzywani do pomocy w wypompowaniu wody z zalanych piwnic.



W powiecie strzelińskim, w miejscowości Biały Kościół, silny wiatr powalił drzewo, które spadło na ok. 70-letnią kobietę. Niestety, kobiety nie udało się uratować. Tragedia podczas burzy na Podkarpaciu Do tragedii doszło też podczas burzy na Podkarpaciu - w Przewrotnym w powiecie rzeszowskim. Zginął mężczyzna, na którego auto przewróciło się drzewo. Autem podróżowały dwie osoby. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 39-letniemu kierowcy. Kobiecie, która podróżowała tym samochodem - nic się nie stało - mówi brygadier Marcin Betleja - rzecznik podkarpackiej straży pożarnej. Do 21:00 strażacy interweniowali na Podkarpaciu dotąd ponad 100 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: dębickim, jasielskim i ropczycko-sędziszowskim. Nawałnice na Opolszczyźnie Prawie 60 strażackich interwencji odnotowano w związku z popołudniowo-wieczornymi burzami, które przeszły nad Opolszczyzną. Najwięcej razy strażacy wyjeżdżali w okolicach Krapkowic. Przez pewien czas nieprzejezdna była droga krajowa nr 45. Przejazd blokowały tam powalone drzewa na odcinku kilkuset metrów. Z tego samego powodu zablokowana była biegnąca w pobliżu trasa numer 415. Powalone drzewa zostały już usunięte, ale strażacy mają też zgłoszenia między innymi o uszkodzonych dachach. W Strzeleczkach wiatr częściowo zerwał nie tylko dach, ale uszkodził też ścianę domu. Gwałtowne nawałnice nad Polską (16 zdjęć)







Grad na Kopcu Kościuszki w Krakowie / RMF FM Gradobicie w Bystrej Podhalańskiej / Gorąca Linia RMF FM Nawałnica w Krakowie Gorąca Linia RMF FM Ulewa w Krakowie Paweł Kmiecik / RMF FM Ulewa w Krakowie Gorąca Linia RMF FM