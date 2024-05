Prognoza na piątek

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, około południa wzrastające do dużego i burze z przelotnymi opadami deszczu, miejscami gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, miejscami, zwłaszcza na zachodzie i południu, punktowo około 55 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni C na południowym zachodzie do 25 stopni w centrum, chłodniej nad morzem 16-18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy w południowo zachodniej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam przelotne opady deszczu, miejscami burze, na pozostałym obszarze w rozpogodzenia. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Na północy miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 15 stopni w Wielkopolsce i Zamojszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz porywy do 80 km/h.

Prognoza na sobotę

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko początkowo na północy a po południu na południowym wschodzie, rozpogodzenia. Rano na wybrzeżu miejscami zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 500 m.

Od godzin przedpołudniowych burze z przelotnymi opady deszczu, miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie około 50 mm. Temperatura maksymalna od 18-20 stopni na południowym zachodzie do 26 stopni w centrum, chłodniej nad morzem 16-18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na północno-wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 90 km/h.