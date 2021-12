"W sobotę najchłodniej będzie w rejonach podgórskich i na Pomorzu. Tam do -3 st. C" – przekazała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści w Tatrach. Ogłoszono tam drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Zimowy poranek w Tatrach w okolicach Głodówki. / Grzegorz Momot / PAP

Na północy kraju w sobotę nie ma co liczyć na chwile ze słońcem. Tam zachmurzenie będzie duże. Przejaśnienia, jak przekazała synoptyk IMGW, prognozowane są dla południowej części Polski.

Opadów już będzie bardzo niewiele. Na krańcach północnych trochę śniegu, a na wschodzie deszcz ze śniegiem lub deszcz - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

Zaznaczyła, że sobota najchłodniej zapowiada się w rejonach podgórskich, gdzie temperatura prognozowana jest na poziomie -2, -3 stopni Celsjusza. Na Pomorzu również ma być lekki mróz. W pozostałych rejonach kraju od zera do 1 st., na krańcach wschodnich do 2 st. Wiatr ma być słaby i umiarkowany.

Zagrożenie lawinowe w Tatrach

W Tatrach ogłoszono drugi stopień zagrożenia lawinowego. Po ostatnich opadach śniegu warunki wyraźnie się tam pogorszyły. Do wycieczek trzeba być dobrze przygotowanym.

Przede wszystkim musi być ubranie zimowe - raki, czekan i oczywiście ABC lawinowe, które może uratować nam życie, jeżeli nas przysypie, będzie większa szansa, że zostaniemy odkopani. Żeby wychodzić gdzieś wyżej samemu pierwszy raz to trzeba mieć tę orientację z lata i doświadczenie z zimy, żeby wiedzieć, gdzie można wejść, co ominąć - radzi ratownik dyżurny TOPR Bartek Gąsienica-Józkowy.

ABC lawinowe to zestaw składający się z detektora, sondy i łopatki.

Prognoza pogody na noc z soboty na niedzielę

Noc z soboty na niedzielę na południowym wschodzie zapowiada się z opadami śniegu, do nawet 5 cm na Podkarpaciu, w rejonie podgórskim. W pozostałych rejonach kraju, jak podała Tomczuk, śnieg może co najwyżej lekko poprószyć.

Będą tworzyły się mgły, miejscami osadzające szadź, ograniczające widzialność do 100 m. Przebłyski pogodnego nieba mogą się pojawić na zachodzie kraju i tam spodziewane są najniższe temperatury. Minus 5-6 stopni na Pomorzu, lokalnie nawet -8 st. W dolinach górskich też temperatura spadnie do ok. -8 stopni - przekazała synoptyk IMGW.

W nocy z soboty na niedzielę powieje słaby wiatr z kierunków zachodnich.