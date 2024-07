Ostrzeżeniem II stopnia objęte zostały województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, opolskie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie, północna część województwa małopolskiego i podkarpackiego. Alerty będą obowiązywać do godz. 20 w poniedziałek.

Temperatura maksymalna nad przeważającym obszarem kraju wyniesie od 25 do 30 st. C., a nad samym morzem od 21 do 25 st. C. IMGW prognozuje opady w centrum i na zachodzie kraju.