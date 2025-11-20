Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń dla południowych i północnych regionów Polski. Synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu, silny wiatr oraz niebezpieczne oblodzenia. Sprawdź, gdzie i kiedy należy spodziewać się najtrudniejszych warunków pogodowych.

Alerty pogodowe IMGW: Śnieg, deszcz i silny wiatr – gdzie obowiązują ostrzeżenia? / Shutterstock

IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i oblodzeniem dla wielu regionów Polski.

Najtrudniejsze warunki pogodowe prognozowane są na południu kraju, zwłaszcza w Małopolsce, Bieszczadach i Beskidzie Niskim.

W nocy z piątku na sobotę spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne w górach oraz spadki temperatury nawet do -7 st. C w rejonach podgórskich.

Ostrzeżenia IMGW: Śnieg, deszcz i silny wiatr nadchodzą do Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje - w najbliższych dniach mieszkańcy południowej i północnej Polski muszą przygotować się na trudne warunki pogodowe. Synoptycy przewidują intensywne opady śniegu, silne porywy wiatru oraz niebezpieczne oblodzenia. Ostrzeżenia I i II stopnia zostały wydane dla wybranych regionów, a sytuacja pogodowa może dynamicznie się zmieniać.

Czwartkowa pogoda: Przejaśnienia na wschodzie, pochmurno na zachodzie

Czwartek przyniesie zróżnicowaną aurę. Na wschodzie kraju miejscami pojawią się przejaśnienia i chwile ze słońcem, natomiast na zachodzie dominować będzie pochmurna pogoda z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatury w ciągu dnia będą się wahać od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w Wielkopolsce, ziemi łódzkiej i Opolszczyźnie, aż do 7-8 st,. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak na zachodzie oraz nad morzem spodziewane są porywy dochodzące do 65 km/h. W górach również prognozowane są silniejsze podmuchy.



fot. IMGW

Noc z czwartku na piątek: Opady i spadek temperatury

W nocy z czwartku na piątek pogoda pogorszy się szczególnie na południu i północy kraju, gdzie przewidywane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Od zachodu nad południowe regiony zacznie napływać strefa intensywnych opadów śniegu. Temperatury spadną - w rejonach podgórskich nawet do -3 st. C, a w strefie nadmorskiej do około 2 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany, jednak na północy oraz nad morzem porywy mogą osiągać do 70 km/h.

Ostrzeżenia IMGW: Intensywne opady śniegu i oblodzenie

W związku z prognozowanymi warunkami, IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla wschodniej części strefy nadmorskiej - będą one obowiązywać od czwartku od godz. 23 do piątku do godz. 10. Dla Polski zachodniej wydano ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem - od północy do godz. 9 w piątek. Szczególnie trudna sytuacja prognozowana jest na południu kraju, gdzie od piątkowego poranka zaczną obowiązywać ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Najwcześniej, bo już o godz. 3, alerty wejdą w życie w Małopolsce, a od godz. 5 ostrzeżenie II stopnia obejmie rejon Bieszczad i Beskidu Niskiego. Ostrzeżenia będą aktualizowane w miarę przesuwania się strefy opadów na wschód.

Piątek pod znakiem śniegu i silnego wiatru

Piątkowy dzień przyniesie duże zachmurzenie, a na południu kraju - całkowite. W tych regionach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu, miejscami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Intensywne opady obejmą także południowo-wschodnią część Lubelszczyzny. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu prognozowane są również na krańcach północnych. Pomiędzy strefami opadów na północy i południu kraju możliwe są większe rozpogodzenia. Temperatury w ciągu dnia wyniosą od -2 st. C w rejonach podgórskich do 3-4 st. C na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich, a nad morzem okresowo dość silny - w porywach do 70 km/h.

Noc z piątku na sobotę: Zawieje, zamiecie i spadki temperatur

W nocy z piątku na sobotę na południowym wschodzie kraju utrzyma się całkowite zachmurzenie i opady śniegu. Śnieg może pojawić się także w całej wschodniej połowie Polski, a w strefie nadmorskiej - deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na zachodzie kraju prognozowane są mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatury spadną - w rejonach podgórskich nawet do -7 st. C, a na wybrzeżu do 0 st. C. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany, jednak w górach, zwłaszcza w Karpatach, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.