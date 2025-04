Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed burzami i silnym wiatrem. Jak informuje IMGW, w pasie od Lubelszczyzny po Kujawy istnieje ryzyko wystąpienia trąb powietrznych. Wiatr może osiągać prędkość nawet do 100 km/h. Sprawdź, czy twoja okolica jest zagrożona i przygotuj się na trudne warunki.

Gwałtowne burze niemal w całej Polsce (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Synoptycy alarmują - nad Polskę nadciągają gwałtowne burze, intensywne opady i silny wiatr, a nawet trąby powietrzne.

W woj. łódzkim i w części woj. podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu - od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm - i porywy wiatru do 85 km/h, lokalnie do 100 km/h.

Natomiast w woj. pomorskim, małopolskim i śląskim, a także w części woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego i opolskiego obowiązują alerty I stopnia.

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty. "Uwaga! Dziś i w nocy (18/19.04) prognozowane gwałtowne burze i silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - czytamy w komunikacie.