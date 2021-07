Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w centralnej i wschodniej Polsce. W pasie od północy do południa w centralnej części kraju mogą wystąpić burze z gradem. Na północy i zachodzie możliwe intensywne opady deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed burzami – dziś w nocy i jutro rano szczególnie uważać powinni mieszkańcy w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, śląskim, opolskim

RCB wydało alert dla województw:





warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

wielkopolskiego,

śląskiego,

opolskiego.

Jak ostrzegają, w tych regionach mogą wystąpić gwałtowne burze, którym będzie towarzyszył ulewny deszcz i silny wiatr. Lokalnie można się spodziewać także opadów gradu.

Mieszkańcy z zagrożonych niebezpiecznymi zjawiskami województw powinni zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr i nie parkować samochodów pod drzewami.





IMGW ostrzega przed upałami

Alerty drugiego stopnia ostrzegające o upałach dotyczą województw:



warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

wschodniej części województwa i kujawsko-pomorskiego.

W tych rejonach temperatura maksymalna może osiągnąć od 30 do 33 stopni Celsjusza. Prawdopodobieństwo wystąpienia upałów IMGW określa na 80 procent, a w niektórych miejscach na 90 procent.

Intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru

Zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego, północna i zachodnia część mazowieckiego, łódzkie, opolskie, śląskie i wschodnia część wielkopolskiego objęta jest ostrzeżeniami 2. stopnia przed burzami z gradem.

Według IMGW, może tam spaść do 50 milimetrów wody, a porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obejmują wschodnią i centralną część województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz południe województwa małopolskiego.



Na terenie objętym ostrzeżeniem pierwszego stopnia IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może padać grad.



IMGW wydało alerty drugiego stopnia ostrzegające przed intensywnymi opadami deszczu dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniej części wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województwa zachodniopomorskiego.



Opadom towarzyszyć będą porywy wiatru, które lokalnie mogą osiągnąć nawet 100 km/h. Miejscami może spaść grad.



Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.



Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.