IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm (lokalnie do 50 mm), wiatr dochodzący w porywach do 80 km/h i lokalnie opady gradu.

Aktualne ostrzeżenia IMGW można sprawdzić TUTAJ .

Ulewny deszcz, grad o średnicy dochodzącej do 6 cm i interwencje strażaków

Silny front burzowy w ciągu dnia przechodził m.in. przez woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, opolskie i wschodnią część woj. dolnośląskiego.

Jak poinformowała reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, największym zagrożeniem towarzyszącym dzisiejszym burzom jest ulewny deszcz. Miejscami padało tak intensywnie, że stacje meteorologiczne w ciągu zaledwie 10 minut odnotowały 15 mm deszczu.