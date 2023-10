"Mamy do czynienia z masową akcją dezinformowania Polaków w przeddzień wyborów parlamentarnych. Za tą akcją najprawdopodobniej stoją Rosjanie" - mówi Stanisław Żaryn. W ten sposób wicekoordynator specsłużb określa informacje wysyłane na urządzenia elektroniczne tysięcy użytkowników przez osoby podszywające się pod różne siły polityczne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi o wiadomości SMS oraz maile. Autorzy przedstawiają w nich nowe, często kontrowersyjne treści oferty programowej i politycznej poszczególnych ugrupowań politycznych. Na tym jednak nie koniec:

Spodziewamy się, że w najbliższym czasie może również dojść do działań związanych choćby z wystawianiem fałszywych stron internetowych - po to, by mylić polskie społeczeństwo jeżeli chodzi o przebieg wyborów i ich przebieg - dodaje Żaryn.



Zapewnił natomiast, że systemy teleinformatyczne komisji wyborczych są sprawdzone i przygotowane do bezpiecznego liczenia wyników po niedzielnych wyborach. Nie ma też sygnałów, by hakerzy włamali się ostatnio do jakichś systemów państwowych.

Wczorajsza akcja dezinformacyjna - jak przekonywał wicekoordynator specsłużb - polegała na podszywaniu się pod inne podmioty.



Alert ws. wyborów wysyła RCB

Wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczęło rozsyłać rozsyłać do użytkowników telefonów w całej Polsce wiadomości na telefony komórkowe. Ostrzegają one przed podszywającymi się pod komitety wyborcze fałszywymi SMS-ami i mailami.

Komunikat brzmi: UWAGA! W niedzielę wybory i referendum. Uważaj na podszywające się pod komitety wyborcze fałszywe SMSy i maile rozsyłane do użytkowników w Polsce.



Chodzi m.in. o SMS, który został wysłany do wielu Polaków zachęcający do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość.

GłosujNaPiS! Przywróciliśmy seniorom prawo do godnej starości i zrobimy też pogrzeby emerytów za darmo - dokładnie brzmi SMS.

Do sprawy odniósł się na platformie X (dawniej Twitter - red.) rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek: Uwaga! W ostatnich godzinach, wysyłane są masowo dezinformujące SMS-y, z którymi my jako PiS nie mamy nic wspólnego. Stop oszustwom i manipulacji.

Do rozsyłanych SMS-ów nawiązał również podczas wystąpienia dla mediów w Sulejówku prezes PiS. Chcę jasno powiedzieć: to jest fejk, to jest oszustwo, bezczelne oszustwo. To jest wyjątkowo wręcz podłe. My chcemy, aby seniorzy żyli długo i dobrze - podkreślił prezes PiS.