Chodzi m.in. o SMS, który został wysłany do wielu Polaków zachęcający do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość.

GłosujNaPiS! Przywróciliśmy seniorom prawo do godnej starości i zrobimy też pogrzeby emerytów za darmo - dokładnie brzmi SMS.

Kaczyński: Rozsyłane SMS-y, to jest fejk, bezczelne oszustwo

Do sprawy odniósł się na platformie X (dawniej Twitter - red.) rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek: Uwaga! W ostatnich godzinach, wysyłane są masowo dezinformujące SMS-y, z którymi my jako PiS nie mamy nic wspólnego. Stop oszustwom i manipulacji.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko skomentował z kolei na X: PiS obiecuje w smsach, że doprowadzi do masowych pogrzebów emerytów. Strach się bać, co jeszcze wymyślą #TrumnaPlus.



Uderz w stół, a nożyce się odezwą... Przestrzegamy przed manipulacjami i oszustwami. Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z SMS-ową akcją dezinformacyjną - odniósł się do wpisu Koboski Bochenek.



Do rozsyłanych SMS-ów nawiązał również podczas wystąpienia dla mediów w Sulejówku prezes PiS. Chcę jasno powiedzieć: to jest fejk, to jest oszustwo, bezczelne oszustwo. To jest wyjątkowo wręcz podłe. My chcemy, aby seniorzy żyli długo i dobrze - podkreślił prezes PiS.



To się wpisuje doskonale w ich stan świadomości, to są reprezentanci tej grupy, dla których szacunek dla ludzi starszych, chęć, by długo żyli, to jest coś zupełnie obcego. To wynika z najróżniejszych przesłanek społecznych. Z takiego świata się wywodzą - mówił Kaczyński.

NASK ma informacje "o działaniach dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni"

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK) oświadczył w czwartek, że ma informacje "o działaniach dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni na ostatniej prostej kampanii wyborczej".



Kampanie, które zostały zidentyfikowane przez ekspertów NASK polegają na rozsyłaniu przez dezinformatorów podszywających się pod Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość fałszywych wiadomości e-mail oraz SMS-ów zawierających nieprawdziwe propozycje programowe. Do rozsyłania takich wiadomości wykorzystano m.in. niezabezpieczone domeny o nazwach podobnych do domen wykorzystywanych przez komitet wyborczy oraz bramki SMS służące do masowej wysyłki wiadomości - oświadczył Instytut.



Jak dodał "programy komitetów wyborczych znajdują się na ich oficjalnych stronach internetowych oraz na zweryfikowanych profilach w mediach społecznościach. Wiadomości wyborcze pochodzące od niezidentyfikowanych nadawców należy bezwzględnie sprawdzać".