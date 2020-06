​Trzy samochody i motocykl zderzyły się podczas akcji Centralnego Biura Śledczego Policji w warszawskim Wawrze. Ruch na ulicy Lucerny jeszcze jest zablokowany.

Siedziba CBŚP/ Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Grupa realizacyjna CBŚP w dwóch samochodach próbowała zatrzymać mężczyznę, który prawdopodobnie zobaczył zamaskowanych policjantów i zorientował się, że ma być zatrzymany. Mężczyzna zaczął uciekać, w pościg za nim ruszyli funkcjonariusze CBŚP.

Trwa wyjaśnianie jak doszło do zderzenia, w którym poza dwoma cywilnymi radiowozami i pojazdem podejrzanego uczestniczył jeszcze motocyklista. Na tę chwile wiadomo, że zatrzymany mężczyzna skarżył się na samopoczucie - został przewieziony do szpitala. Poza nim nikt poważniej nie ucierpiał. Policja nie chce ujawniać, czego dotyczyło śledztwo, w którym zlecono to zatrzymanie.

Po przewiezieniu na badania, jeśli pozwoli na to stan zdrowia zatrzymanego, zostanie on przetransportowany do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności.