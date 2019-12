Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 484 w Kamieńsku (Łódzkie) zderzyło się pięć samochodów.

(zdjęcie ilustracyjne) / Bartek Paulus / Archiwum RMF FM

Do kolizji doszło ok. godz. 6.30 na 423. kilometrze dk 1, gdzie "jedynkę" w miejscowości Kamieńsk przecina dw 484. To odcinek trasy między Radomskiem a Piotrkowem Trybunalskim.

W kolizji uczestniczyło pięć pojazdów - cztery osobowe i bus, którymi podróżowało łącznie 17 osób. Poszkodowana została jedna z nich.

Dk 1 jest nieprzejezdna w stronę Gdańska. Utrudnienie można ominąć objazdem drogami lokalnymi lub biegnącą równolegle drogą krajową nr 91.

Na razie nie są znane przyczyny zderzenia. Jego okoliczności wyjaśnia policja. Na miejscu pracuje też pięć zastępów straży pożarnej.





