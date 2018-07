Strażacy szukają dwóch nastolatków, którzy nie wypłynęli z jeziora Wąsosz, koło Nakła nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. Chłopcy w wieku 16 i 17 lat pływali na rowerze wodnym w towarzystwie trzeciego nastolatka.

Nastolatkowie spokojnie pływali po jeziorze do momentu, w którym jeden z nich nie stwierdził, że chce się ochłodzić. Postanowił wskoczyć do jeziora.



Według relacji chłopca, z którym rozmawiali strażacy, nastolatek po wskoczeniu do wody dostał drgawek. Wtedy drugi z grupy kolegów postanowił go ratować. Od tej pory żaden z dwójki nastolatków nie był widziany.



Poszukiwania prowadzi kilka zastępów straży państwowej i ochotniczej, w tym strażacy nurkowie wyposażeni w sonar.



