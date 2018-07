Co najmniej jedenaście osób zginęło w wypadku łodzi, do którego doszło w czwartek wieczorem czasu lokalnego na jeziorze Table Rock w Branson w stanie Missouri w USA. Kilka osób trafiło do szpitala, a kilka kolejnych wciąż jest poszukiwanych - poinformowały lokalne władze. W sumie na pokładzie było 31 osób.

Akcja ratunkowa na jeziorze Table Rock w Branson w stanie Missouri w USA /SOUTHERN STONE COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT /PAP/EPA

