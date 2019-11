Żmigród, Żerków, Nowy Korczyn, Sanniki, Lubaczów, a może Wieluń. Czas znów podjąć decyzję, dokąd tym razem zawitamy z naszym cyklem „Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Głosować możecie do czwartku do godziny 12:00.

Na początek mamy dla Was zaproszenie na Dolny Śląsk. Żmigród położony jest w powiecie trzebnickim, nad rzekami Baryczą i Sąsiecznicą. Wśród atrakcji i zabytków tego miejsca wymienić można między innymi pałac Hatzfeldów, wieżę ciśnień czy nadbarycki park. Miasto w herbie ma smoka. Skąd się tam wziął - wyjaśnimy na pewno , jeśli zdecydujecie, że to właśnie w Żmigrodzie będziemy w najbliższą sobotę.

"Przepiękna malownicza miejscowość, zabytkowe kościoły, bramy, w okolicy Pałac Adama Mickiewicza, piękne widoki - jedynym słowem mówiąc Szwajcaria Żerkowska" - tak Żerków w Wielkopolsce opisuje w zgłoszeniu na RMF24.pl pan Przemysław.

Do Nowego Korczyna w Świętokrzyskiem zaprasza nas z kolei pan Marcin. Odbywają się tu spływy kajakowe rzeka Nidą - pisze nam słuchacz na RMF24.pl. Sanniki reprezentują w tym tygodniu Mazowsze. Jak czytamy w Waszych zgłoszeniach, to jedno z najmłodszych miast na mapie Polski - prawa miejskie otrzymały w 2018 roku.

Kolejna propozycja to Lubaczów na Podkarpaciu. Urodził się tam wielokrotny mistrz olimpijski i świata w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Lokalną kulturę poznać można tu w Muzeum Kresów. Wokół Lubaczowa i Horyńca Zdroju prowadzi natomiast kilka atrakcyjnych tras turystycznych, z których - będąc w tym miejscu - koniecznie trzeba skorzystać.

Wieluń w Łódzkiem to, jak przekonuje pani Lidia, niewielkie, piękne, przyjazne miasto. Odwiedzić tu można między innymi dawny klasztor Pijarów.

