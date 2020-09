Zapraszamy na Światowe Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich, które odbędzie się w ramach XVIII edycji Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND. W dniach 11-14 września spotkamy się w ważnych miejscach na mapie Warszawy: w Pałacu Kultury i Nauki oraz w Centrum Nauki Kopernik. Tematem przewodnim Konferencji jest „Wykształcenie i aktywność Twoją Szansą”.

