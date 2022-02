217 kilogramów ładunków wybuchowych potrzebnych było do wyburzenia w środę nieczynnej chłodni kominowej w Elektrowni Siersza w Trzebini w województwie małopolskim. Teren uwolniony spod 90-metrowego komina zostanie zrekultywowany i ponownie wykorzystany.

Wideo youtube

Jak przekonywali w środę przedstawiciele spółki Tauron Wytwarzanie, metoda strzałowa z użyciem materiałów wybuchowych to najbardziej optymalny, najtańszy i najbezpieczniejszy sposób likwidacji tak wysokich obiektów. Używa się jej wszędzie tam, gdzie możliwe jest kierunkowe powalenie konstrukcji.



Do powalenia 90-metrowego komina W Sierszy zawierającego 7 tys. ton żelbetonu specjaliści użyli 217 kg ładunków wybuchowych. W płaszczu chłodni wywiercono ponad 3 tys. otworów, w których umieszczono ładunki o masie od 50 do 100 gramów każdy.



Jak podkreśliła rzeczniczka Tauron Wytwarzanie Patrycja Hamera, kilkusekundowa detonacja była "spektakularnym efektem" długotrwałych prac przygotowawczych.



Jak przekazała wyburzenie wybudowanej w latach sześćdziesiątych XX wieku chłodni jest konsekwencją wyłączenia z eksploatacji bloku nr 5 o mocy 120 MW, który z uwagi na zastosowaną technologię nie spełniał już norm środowiskowych.



Po wyburzeniu, teren zostanie dokładnie posprzątany, a gruz zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Następnie teren zostanie poddany rekultywacji, tak by mógł zostać wykorzystany w przyszłości - zapowiedziała przedstawicielka spółki.





Wyburzanie kolejnej chłodni kominowej w Elektrowni Siersza w Trzebini / /Łukasz Gągulski / PAP



Wyburzanie kolejnej chłodni kominowej w Elektrowni Siersza w Trzebini //Łukasz Gągulski /PAP

Całą operację przeprowadziła wyspecjalizowana firma, która posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac. Jej przedstawiciele zaznaczyli, że najpoważniejszym wyzwaniem podczas takiej rozbiórki jest zachowanie wyznaczonego kierunku padania oraz oszacowanie wpływu drgań wywołanych uderzeniem dużych mas o grunt.



W ramach przygotowań do wyburzenia ustanowiono strefę ochronną o promieniu wynoszącym 200 metrów - w zdecydowanej większości mieściła się ona w obrębie działek elektrowni.



Wyburzenie nastąpiło na podstawie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na rozbiórkę. O planowanym wyburzeniu zostały powiadomione stosowne urzędy i instytucje.