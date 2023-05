Roger Waters już od dłuższeo czasu budzi kontrowersje. Kilka miesięcy temu przemawiał na Radzie Bezpieczeństwa ONZ na specjalne zaproszenie Rosji. Moskwa chciała go zaprosić, bo muzyk wielokrotnie wypowiadał się w tonie zgodnym z obowiązującą w Rosji narracją. Twierdzi, że Kijowem rządzą nacjonaliści, a Zachód wspierając Ukrainę "dolewa oliwy do ognia". Prezydenta USA Joe Bidena nazwał "zbrodniarzem wojennym" - podobnego określenia nie użył wobec Władimira Putina.

We wrześniu ubiegłego roku Pink Floyd Roger Waters napisał list otwarty do żony ukraińskiego prezydenta - Ołeny Zełenskiej, w którym stwierdził, że jej kraj jest "skrajnie nacjonalistyczny". Dodał, że dostawy broni dla Ukrainy to "tragiczna pomyłka".