Ciężarówka, która wiozła piwo, na drodze krajowej S6, na wysokości miejscowości Dobre, uderzyła w bariery energochłonne i zgubiła ładunek, blokując jezdnię w kierunku Szczecina - poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA Krzysztof Wróblewski.







Jak podał dyżurny PID do zdarzenia doszło ok. godz. 8.10. między węzłem Dobre a węzłem Bielice na drodze krajowej S6 na wysokości miejscowości Dobre w województwie zachodniopomorskim.



Pojazd ciężarowy jadący w kierunku Szczecina, uderzył w bariery energochłonne. Piwo, które przewoził, rozlało się na jezdnię. Wróblewski podał, że jezdnia została zablokowana.



Przewidywany czas utrudnienia to 4 h.