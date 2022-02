Chiński Nowy Rok to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu najludniejszego kraju na świecie. Nowy Rok w Chinach jest obchodzony między 21 stycznia a 20 lutego. W 2022 roku był świętowany we wtorek, 1 lutego. Chińczycy rozpoczęcie nowego roku obchodzą przez 15 dni, z czego pierwszych 7 jest wolne od pracy. Czas celebracji zakończy Święto Latarni polegające na dekoracjach i paradach z lampionami. Zobaczcie, jakimi jesteście znakami chińskiego zodiaku i co z tego wynika na 2022 rok.

