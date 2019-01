Prokuratura ma ostateczną opinię toksykologiczną z badań krwi Stefana W. Wicepremier Piotr Gliński przerwał Poranną rozmowę w RMF FM po tym, jak Robert Mazurek zadał mu pytanie dotyczące ECS w Gdańsku. Obcokrajowcy nie będą musieli się szczepić przeciwko odrze - przygotowano rozporządzenia w tej sprawie. Wenezuelska armia poparła Nicolasa Maduro, a wczorajszą deklarację lidera opozycji Juana Guaido nazwała "zamachem stanu". Czwartek był pełen emocji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy przegląd najważniejszych wydarzeń.

W czasie ataku na Adamowicza Stefan W. nie był pod wpływem narkotyków

Prokuratura ma już ostateczną opinię toksykologiczną z badań krwi Stefana W., mężczyzny który zamordował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Nie stwierdzono w niej obecności narkotyków.



Piotr Gliński przerwał Poranną rozmowę w RMF FM. "Nie będziemy o tym rozmawiali"

Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM był dziś Piotr Gliński. Szef resortu kultury wyszedł ze studia w trakcie internetowej części wywiadu. "Nie będziemy o tym rozmawiali" - stwierdził po jednym z pytań.



Jest zażalenie dot. nieprzedłużenia aresztu dla byłego szefa KNF

Jest zażalenie na decyzję sądu, który nie uwzględnił wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztu dla b. szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Dwa dni temu sąd rejonowy nie zgodził się na przedłużenie aresztu i teraz prokuratura złożyła zażalenie do sądu okręgowego.



Obcokrajowcy nie będą musieli się obowiązkowo szczepić przeciwko odrze

Nie będzie zapowiadanego kilka miesięcy temu obowiązku szczepienia przeciwko odrze dla obcokrajowców. W listopadzie Główny Inspektor Sanitarny zapowiadał na antenie RMF FM przygotowanie rozporządzenia w tej sprawie. Miałoby ono zabezpieczyć Polskę przed odrą, przywożoną do naszego kraju zwłaszcza przez pracowników zza wschodniej granicy.



Rolnicy zapowiadają duży protest. Blokada głównych dróg albo paraliż Warszawy

Blokadę głównych dróg krajowych albo paraliż stolicy zapowiadają na przyszły tydzień rolnicy z AgroUnii - dowiedział się reporter RMF FM.







Pomoc dla frankowiczów będzie ograniczona? PiS złożył poprawkę

Grupa frankowiczów może zostać wykluczona z części proponowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę pomocy dla kredytobiorców walutowych. Prawo i Sprawiedliwość złożyło poprawkę do nowelizacji ustawy ograniczającą te pomoc.



Wenezuelska armia popiera Maduro. Deklarację Guaido nazywają "zamachem stanu"

Wenezuelska armia uznała ogłoszenie się przez lidera opozycji prezydentem kraju za "zamach stanu" - wynika z oświadczenia opublikowanego przez wojskowych. Obecnego prezydenta Nicolasa Maduro poparł także minister obrony Vladimir Padrino.

Padrino powiedział, że Maduro pozostaje "prawowitym prezydentem" Wenezueli, a opozycja próbuje doprowadzić do zamachu stanu. Dodał, że Stany Zjednoczone i inne kraje przez cały czas toczyły wojnę gospodarczą wymierzoną w Caracas.





Tusk i Kopacz mają stanąć przed komisją śledczą ds. VAT

Byli premierzy Donald Tusk i Ewa Kopacz mają stawić się przed sejmową komisją śledczą ds. VAT. Posłowie zdecydowali o wezwaniu ich na świadków w sprawie ogromnej luki w podatku VAT za czasów rządów koalicji PO-PSL.

Wiktor Janukowycz skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu

Zbiegły do Rosji były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz został skazany na 13 lat pozbawienia wolności w procesie o zdradę stanu - ogłosił sąd rejonowy dzielnicy Obołoń w Kijowie.

Wyrok został ogłoszony w obecności adwokatów Janukowycza, który sądzony był zaocznie. Sąd uznał byłego prezydenta za winnego zdrady stanu i sprzyjania agresywnej wojnie przeciwko Ukrainie ze strony Federacji Rosyjskiej.

Prof. Matyja: Opozycja wie jedno - teraz to PiS ma trudno

Prof. Matyja: Śmierć Pawła Adamowicza będzie kontekstem kampanii wyborczych

Będzie na początku duża ostrożność, ale to będzie przywoływane, będzie kontekstem tych kampanii. No i pytanie czy będzie instrumentalizowane obficie, czy skromnie. Ja mam nadzieję, że skromnie"- tak na pytanie o to, jak śmierć Pawła Adamowicza zaciąży na kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego i parlamentu odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Rafał Matyja.



Mam nadzieję, że nie będzie próby na większą skalę wykorzystania tego (tragicznej śmierci Pawła Adamowicza - przyp.red.). Opozycja jest w sytuacji, w której wie jedno: teraz to Prawo i Sprawiedliwość ma trudno" - dodawał politolog i wyjaśniał, że PiS "ma kłopot ze sporym fragmentem swojej narracji". To jest pewien kłopot, że albo się ignoruje fakt, który miał miejsce, mówi się ‘zabójstwo Pawła Adamowicza nie tutaj nic do rzeczy, zawsze mówiliśmy o nim prawdę’, albo się trochę zmienia, łagodzi ton.



Ponad 4200 zatruć dopalaczami

Ponad 4200 przypadków zatruć dopalaczami odnotował Główny Inspektorat Sanitarny w 2018 r i na początku tego roku. W całej Polsce po zażyciu takich substancji psychoaktywnych zmarło 65 osób. Sanepid ostrzega, że sprzedawcy dopalaczy są najbardziej aktywni właśnie teraz, w czasie ferii zimowych. Skala problemu jest największa w województwach śląskim i łódzkim. W każdym z nich w ciągu roku dopalaczami zatruło się ponad 1000 osób.

Jak wygląda ratowanie nastolatka, który trafia do szpitala po zażyciu dopalaczy? Co młodzi ludzie wiedzą o tych środkach?



13 ofiar protestów w Wenezueli. "Wysłuchajmy głosu mieszkańców"

13 osób zginęło w Wenezueli w ostatnich dwóch dniach protestów na ulicach Caracas i innych miast tego kraju - poinformowała AFP, powołując się na pozarządową organizację Wenezuelskie Obserwatorium Konfliktów Społecznych (OVCS), opozycyjną wobec prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro.

Paweł Dunaj z bazy pod K2 dla RMF FM: W Polakach jest moc

"W piątek wychodzimy znowu wszyscy do bazy wysuniętej. Pójdziemy w 11 osób, więc pięciu Szerpów nepalskich, trzech Polaków i trzech Hiszpanów. Jakie będą dalsze plany - trudno powiedzieć. My z Markiem Klonowskim i Waldkiem Kowalewskim chcemy iść dalej. Zobaczymy jaka będzie pogoda" - mówi w łączeniu z RMF FM z bazy pod K2 Paweł Dunaj. Trzech Polaków bierze udział w wyprawie na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik, której liderem jest Bask Alex Txikon.



Jest pierwszy zwiastun "Kuriera" w reż. Pasikowskiego!

Pojawił się pierwszy zwiastun "Kuriera" w reż. Władysław Pasikowskiego. Nakręcił on sensacyjno-szpiegowski film, inspirowany misją Jana Nowaka-Jeziorańskiego.