Jest prokuratorskie zażalenie dotyczące nieprzedłużenia tymczasowego aresztu dla byłego szefa KNF-u. Śledczy złożyli je dziś w sądzie. Dwa dni temu sąd rejonowy nie zgodził się na przedłużenie aresztu i teraz prokuratura złożyła zażalenie do sądu okręgowego.

Prokurator Paweł Leks i jeden z obrońców b. szefa KNF mec. Radosław Baszuk przed rozprawą / Andrzej Grygiel / PAP

Śledczy domagają się przedłużenia aresztu dla Marka Ch.

Argumenty są dwa. Zagrożenie wysoka karą, bo byłemu szefowi KNF-u grozi do 10-u lat więzienia oraz obawa, że może on utrudniać śledztwo. Dwa dni temu sąd pierwszej instancji odrzucając wniosek prokuratury argumentował, że taka obawa nie powinna zachodzić, dodając jednocześnie, że dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych podejrzanemu czynów.



Na razie nie wiadomo, kiedy sąd zajmie się sprawą tego zażalenia. Termin tymczasowego aresztu podejrzanego mija w sobotni poranek 26 stycznia.

Zatrzymanie Chrzanowskiego

Chrzanowski został zatrzymany 27 listopada. W śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w związku z rozmową z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim. Na wniosek prokuratury sąd rejonowy aresztował go na dwa miesiące, później zażalenia obrony w tej sprawie nie uwzględnił sąd okręgowy. W ubiegłym tygodniu prokuratura poinformowała, że zwróciła się do sądu o przedłużenie stosowania tego środka zapobiegawczego o kolejny miesiąc.



Jak podawała po przesłuchaniu Chrzanowskiego PK, podczas spotkania z Czarneckim w marcu 2018 r. ówczesny szef KNF zaproponował biznesmenowi "zatrudnienie Grzegorza Kowalczyka w charakterze prawnika w Getin Noble Bank SA na okres 3 lat oraz przekazał Leszkowi Czarneckiemu informację, że zatrudnienie to będzie skutkować przychylnością Komisji Nadzoru Finansowego w czasie realizacji programu naprawczego Getin Noble Bank SA". Chrzanowski usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - przewodniczącego KNF - w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej przez inną osobę.