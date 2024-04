Nie żyje 9-letnie dziecko, które w ciężkim stanie zostało przewiezione do szpitala po tym, jak przewróciło się na niego powalone przez wiatr drzewo. To kolejna ofiara wichury w Zakopanem. Wcześniej drzewo spadło na samochód, którym jechała młoda kobieta. Także życia 23-latki nie udało się uratować. "Zostańcie w domach"- apeluje zakopiańska policja. Tymczasem po południu doszło do kolejnego wypadku, tym razem w parku w Rabce-Zdroju. Drzewo spadło tam na dziecko i dwie osoby dorosłe.