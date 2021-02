Wszystkie 429 nadleśnictw w kraju wyznaczy miejsca, w których legalnie będzie można spędzić dwie noce, rozstawiając namiot czy rozwieszając bushcraftowy hamak. To efekt trwającego od ponad roku programu pilotażowego, w ramach którego biwakowanie było legalne w 46 wyznaczonych miejscach w kraju. Jego rezultaty okazały się przełomowe, dlatego leśnicy postanowili, że obszarów do nocowania na dziko w lesie będzie jeszcze więcej i zostaną wprowadzone na stałe – informują leśnicy i zachęcają do nocowania na łonie natury.

Bushcraft to w wolnym tłumaczeniu rzemiosło obcowania z przyrodą. Do niedawna był w Polsce uważany za niszowe hobby, kojarzone głównie z harcerzami czy grupami paramilitarnymi. Na przestrzeni ostatnich lat, a zwłaszcza w dobie pandemii, gdzie zorganizowany wypoczynek praktycznie wymarł - leśnicy zauważyli, że jego entuzjastów zdecydowanie przybywa.

Szacuje się, że sama społeczność związana z bushcraftem i survivalem, czyli nietypowymi formami aktywności terenowej, nastawionymi na bliski kontakt z naturą, minimalizm, samowystarczalność i długie przebywanie w lesie, liczy w Polsce ponad 40 tys. osób i szybko rośnie. Do tego dochodzą ci, którzy po prostu chcą przenocować w lesie.

Wychodząc naprzeciw szerokiemu zainteresowaniu bushcraftem i survivalem, udostępniamy obszary leśne pod te formy aktywności. To doskonała okazja do głębokiego kontaktu ze środowiskiem naturalnym, możliwość obserwacji przyrody i ucieczki od wielkomiejskiego szumu - tłumaczy pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka.

Radości z decyzji Lasów Państwowych nie kryją sami zainteresowani, czyli pasjonaci natury, którzy coraz częściej spędzają wolny czas właśnie w lasach.

Decyzja o kontynuacji i rozszerzeniu projektu jest wspólnym sukcesem środowisk osób związanych z surwiwalem/bushcraftem oraz samych leśników. Jest również doskonałą informacją dla wszystkich miłośników lasu. Mamy nadzieję, że rozwój projektu przyczyni się do upowszechniania idei etyki outdoorowej, stanowiącej dotychczasowy fundament funkcjonowania obszarów pilotażowych. Jesteśmy przekonani, że postępowanie zgodne z siedmioma zasadami Leave No Trace, na stałe wpisze się w leśny savoir-vivre świadomych i odpowiedzialnych użytkowników lasu - mówi Przemysław Płoskonka, rzecznik Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu.

Zasady Leave No Trace to w dużym skrócie reguły dotyczące utrzymywania porządku w miejscach wyznaczonych do biwakowania. Leśnicy tłumaczą, że biwakując w lesie, jesteśmy tam jedynie gośćmi i powinniśmy zostawiać po sobie absolutny porządek, tak by w żadne sposób nie szkodzić jego mieszkańcom.

W Wielkopolsce miejsca do tzw. bushcraftu zostaną wyznaczone we wszystkich 25 nadleśnictwach. Każde z nich będzie miało około 1,5 tysiąca hektarów. W przypadku leśnego bushcraftu w całym kraju będą obowiązywały te same zasady.

Biwakowanie w lesie na dwie noce, w grupach do dziewięciu osób, nie będzie wymagało zgłoszenia w nadleśnictwie. Jeśli grupa jest większa, albo pobyt w lesie ma trwać dłużej - trzeba kontaktować się z właściwą Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Co ważne, na miejsce biwakowania nie można dojeżdżać samochodem. Auta muszą pozostać na wyznaczonych leśnych parkingach, dopuszczalny jest jedynie rower lub piesze wędrówki. Podczas leśnego biwaku na wyznaczonych obszarach do bushcraftu możemy zapomnieć o ogniskach. "Otwarty" ogień w lesie możemy rozpalać również jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. W 46 miejscach, gdzie do tej pory trwał bushcraftowy pilotaż - można za to korzystać z kuchenek gazowych.





Gdzie szukać informacji o wyznaczonych strefach?

Optymalnym źródłem, w którym znajdziemy mapy lasów, z wyznaczonymi obszarami do turystyki leśnej czy bushcraftu jest Mobilny Bank Danych o Lasach. Przed ponad rokiem Lasy Państwowe uruchomiły bezpłatną aplikację o tej samej nazwie. Znajdziemy w niej m.in. mapy siedlisk leśnych, mapy obszarów łowieckich, mapy drzewostanów, mapy form własności czy wreszcie mapy zagospodarowania turystycznego. Aplikacja może być przydatna także w leśnych wędrówkach. Jest bowiem wyposażona w opcje rejestracji trasy przebytej przez piechura, czy możliwość zapisywania lokalizacji poszczególnych punktów.