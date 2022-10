NASA opublikowała niezwykłe zdjęcie Ziemi i Księżyca, wykonane przez sondę Lucy niedługo przed tym, jak 16 października przeleciała obok Ziemi, by nabrać prędkości. To pierwszy z trzech takich manewrów, który ma pomóc sondzie w dotarciu do celu jej misji, tzw. planetoid trojańskich, krążących wokół Słońca po orbicie zbliżonej do orbity Jowisza. Wystrzelona 16 października ubiegłego roku Lucy ma podczas 12-letniej podróży odwiedzić kilka z tych kosmicznych skał, które uznaje się za pozostałości wczesnego okresu rozwoju Układu Słonecznego. Jej badania mają pomóc w zrozumieniu, jak tworzyły się planety.

Ziemia i Księżyc w obiektywie sondy Lucy / NASA/Goddard/SwRI / Materiały prasowe Opublikowane zdjęcie Ziemi i Księżyca sonda wykonała 13 października z odległości 1,4 miliona kilometrów, z pomocą zestawu kamer Terminal Tracking Camera (T2CAM). To para identycznych kamer, które będą odpowiedzialne za śledzenie planetoid podczas przelotów. Drugie zdjęcie wykonano z pomocą tych samych kamer 15 października, gdy Lucy znajdowała się 620 tysięcy kilometrów od Ziemi. W obu przypadkach zdjęcia wykonywano w ramach procedury kalibracyjnej instrumentu. Ziemia w obiektywie sondy Lucy / NASA/Goddard/SwRI / Materiały prasowe Na zdjęciu Ziemi, po lewej u góry widać rejon Hadaru w Etiopii, gdzie w 1974 roku odkryto szczątki samicy australopiteka, liczącego sobie 3,2 miliona lat przodka człowieka. Wtedy nazwano ją Lucy od piosenki grupy The Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", potem to imię przypadło też kosmicznej sondzie. Sonda Lucy przemknęła 16 października zaledwie 350 kilometrów nad Ziemią, kolejny raz wróci za nieco ponad dwa lata. Rysunek Lucy w pobliżu jednego z celów jej misji / Southwest Research Institute / Materiały prasowe