Układ do terapii resynchronizującej serca z funkcją bluetooth wszczepili 67-letniemu pacjentowi lekarze w Śląskim Centrum Chorób Serca (ŚCCS) w Zabrzu – poinformowała placówka.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Zabieg przebiegł według założeń, a pacjent czuje się dobrze. Zdaniem lekarzy terapia poprawi jego stan i jakość życia, a funkcja bluetooth ułatwi zdalne kontrole w ośrodku prowadzącym.

Mężczyzna trafił do ŚCCS z powodu niewydolności mięśnia sercowego. Objawy choroby utrudniały mu codzienne funkcjonowanie, powodując uczucie duszności i zmęczenia nawet przy niewielkim wysiłku.



Zastosowana terapia CRT ma za zadanie zsynchronizować pracę komór serca pacjenta, a w konsekwencji poprawić jego stan i jakość życia. Dzięki funkcji defibrylacji w razie potrzeby urządzenie przerwie groźną dla życia arytmię komorową, która mogłaby spowodować nagły zgon sercowy. Co więcej, zastosowana w nowym układzie funkcja komunikacji przez bluetooth ułatwi zdalne kontrole urządzenia i stanu zdrowia pacjenta, a to szczególnie ważne i przydatne zwłaszcza w dobie ograniczeń w funkcjonowaniu ośrodków związanych z pandemią COVID-19 - wyjaśnił dr Sławomir Pluta z I Oddziału Kardiologii i Angiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca.



Jak podkreślił, wszczepione urządzenie nowej generacji wyróżnia się mniejszym w stosunku do poprzedniego rozmiarem - ma 34 zamiast 38 cm sześciennych - i funkcją komunikacji przez bluetooth, która działa przez łatwą w obsłudze aplikację mobilną na smartfon. Ta nowa funkcja nie wpływa na żywotność baterii.



Wszczepiony naszemu pacjentowi nowy układ do terapii resynchronizującej w połączeniu z aplikacją mobilną okazał się bardzo przyjazny pacjentowi. Opcja wysyłania cyklicznych raportów telemedycznych do ośrodka jest automatyczna, ale pacjent może wygenerować także dodatkowy przesył danych. Przez smartfon, który dziś większość z nas ma zawsze przy sobie, to łatwe i możliwe praktycznie z każdego miejsca na świecie. To bardzo pomocne zwłaszcza wtedy, kiedy pacjenta coś zaniepokoi albo chciałby sprawdzić stan baterii wszczepionego urządzenia. Bez konieczności wizyty w ośrodku można upewnić się, czy wszystko jest w porządku - powiedział dr Sławomir Pluta.



Wszczepione w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu Neutrino CRT jest trzecim w Polsce układem generacji urządzeń wszczepialnych z funkcją komunikacji bluetooth zaimplantowanym pacjentowi. W maju br. w Warszawie odbyła się implantacja kardiowertera-defibrylatora, a w listopadzie br. w Poznaniu układu CRT z tej rodziny urządzeń.