W świecie medycyny dokonano kolejnego, znaczącego kroku naprzód. Po raz pierwszy pacjent, któremu wszczepiono tytanowe serce, zdołał przeżyć 100 dni, czekając na przeszczep od dawcy. Informację tę przekazał CNN, podkreślając, że jest to kolejny krok ku przyszłości, w której sztuczne serca mogą stać się realną alternatywą dla tradycyjnych transplantacji.

Serce BiVACOR, bo o nim mowa, to produkt wspólnych wysiłków specjalistów z Australii oraz Texas Heart Institute w Houston w amerykańskim stanie Teksas. Urządzenie to, wszczepione po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w sierpniu 2024 roku, jest obecnie testowane pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności. W Australii, gdzie również prowadzone są badania, pacjent z tytanowym sercem osiągnął kamień milowy i przeżył aż 100 dni.

Zabieg wszczepienia tego aparatu przeprowadzono w szpitalu Św. Wincenta w Sydney pod koniec listopada 2024 r. W lutym 2025 roku pacjent po raz pierwszy opuścił lecznicę. Dotąd wszyscy pacjenci z tym urządzeniem oczekiwali na dawcę w szpitalu. A na początku marca wspomnianemu pacjentowi wszczepiono już serce od dawcy.



BiVACOR to serce nowej generacji, które nie bije w tradycyjny sposób, ale potrafi pompować krew przez wiele lat. Jego konstrukcja opiera się na minimalizacji części ruchomych, co ma zapewnić maksymalną niezawodność. Serce to, dzięki dyskowi obracającemu się w polu magnetycznym, potrafi dostosować tempo pracy do aktualnego wysiłku fizycznego pacjenta, a jego niewielkie rozmiary pozwalają na wszczepienie go zarówno mężczyznom, jak i kobietom.

Za tym przełomowym urządzeniem stoi niemal 15 lat pracy i badań, zainicjowanych przez australijskiego specjalistę Daniela Timmsa. Pierwsze testy prototypu przeprowadzono na owcach, a teraz, po latach rozwoju, serce BiVACOR daje nadzieję pacjentom na całym świecie.

Prof. Chris Hayward z Victor Chang Cardiac Research Institute przewiduje, że w ciągu najbliższej dekady sztuczne serca staną się realną alternatywą dla osób z niewydolnością serca, które oczekują na przeszczep lub nie kwalifikują się do operacji.