Australijscy astronomowie z International Centre for Radio Astronomy Research dostrzegli w Drodze Mlecznej niezwykły obiekt, który co 18 minut emitował silny strumień promieniowania radiowego. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "Nature", obiekt znajduje się względnie blisko Ziemi, około 4000 lat świetlnych od nas. Nie przypomina on innych tego typu źródeł promieniowania, "włączał" się bowiem na rekordowo długi czas około minuty. Czegoś takiego astronomowie jeszcze nie widzieli.

