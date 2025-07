Koty częściej wybierają lewy bok do spania i – jak się okazuje – nie jest to przypadek. Najnowsze międzynarodowe badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Current Biology" rzucają nowe światło na nocne zwyczaje naszych mruczących pupili.

Kocia drzemka pod lupą naukowców / Shutterstock

Koty często śpią na lewym boku, a to wcale nie jest przypadek

Spanie na lewej stronie pozwala kotom szybciej rejestrować otoczenie prawą półkulą mózgu

Dzięki temu koty mogą błyskawicznie zauważyć niebezpieczeństwo lub zdobycz

Kocia drzemka pod lupą naukowców

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wasz kot tak często zwija się w kłębek na lewym boku? Naukowcy z różnych krajów postanowili przyjrzeć się tej kwestii i przeanalizować zachowanie kotów podczas snu. Wyniki ich badań, opublikowane w "Current Biology", pokazują, że wybór boku do spania wcale nie jest przypadkowy. To efekt setek pokoleń ewolucyjnego dostosowania.

Jak się okazuje, spanie na lewej stronie ciała daje kotom przewagę w naturalnym środowisku.

"Ta pozornie drobna preferencja może mieć duże znaczenie" - przekonują autorzy badania. Według nich to właśnie ewolucja wyselekcjonowała osobniki, które były najbardziej czujne i gotowe do błyskawicznej ucieczki tuż po przebudzeniu.

Mózg kota - czujność przede wszystkim

Co sprawia, że lewy bok jest tak wyjątkowy? Odpowiedź leży w niezwykłej budowie kociego mózgu. Gdy kot śpi na lewym boku, po przebudzeniu pierwsze zaczyna rejestrować otoczenie w lewym polu widzenia. Informacje te trafiają bezpośrednio do prawej półkuli mózgu, która - jak tłumaczą naukowcy - odpowiada za orientację przestrzenną, analizę zagrożeń i szybkie reakcje ucieczkowe.

Dzięki temu kot śpiący na lewym boku może błyskawicznie zauważyć zagrożenie, np. zbliżającego się drapieżnika albo wypatrzyć potencjalną zdobycz. Ta przewaga czyni go jeszcze bardziej zwinnego i sprytnego w świecie, gdzie liczy się każda sekunda.

Kocia strategia przetrwania

Taka asymetria w zachowaniu może być korzystna, ponieważ każda z półkul mózgu specjalizuje się w innych zadaniach - wyjaśnia prof. Onur Gunturkun z Uniwersytetu Ruhr w Bochum, jeden z autorów publikacji. Jego zdaniem, to właśnie umiejętność szybkiego reagowania na bodźce z otoczenia mogła dać kotom przewagę w walce o przetrwanie.

Nie zapominajmy, że koty przesypiają od 12 do 16 godzin na dobę! Zwykle wybierają do tego miejsca położone wyżej, trudniejsze do zdobycia dla potencjalnych drapieżników. Jednak nawet w tych bezpiecznych kryjówkach sen pozostaje momentem szczególnej wrażliwości. Dlatego tak ważne jest, by po przebudzeniu były gotowe do działania. Naukowcy podkreślają, że wybieranie lewego boku może być instynktowną strategią przetrwania, wykształconą przez tysiące lat ewolucji.