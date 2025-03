Sztuczna inteligencja rusza z pomocą dla osób starszych, mieszkających samotnie. System o nazwie "Lilli" zaczęto stosować w 12 gminach Anglii i Walii.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

System zdalnego monitorowania działa w oparciu o zaawansowaną technologię, która pozwala na dyskretne i efektywne śledzenie aktywności osób starszych lub wymagających opieki w ich własnych domach.

"Lilli" wykorzystuje zestaw czujników rozmieszczonych w strategicznych miejscach w domu. Monitorują one ruch, korzystanie z urządzeń (np. lodówki, czajnika), wizyty w łazience oraz zmiany temperatury. Ważne jest to, że system nie wymaga noszenia przy sobie żadnych urządzeń ani stosowania kamer, co zapewnia prywatność.

Szybka reakcja

Utworzony w ten sposób normalny profil aktywności osoby, umożliwia wykrywanie wszelkich odchyleń od normy. W przypadku wykrycia niepokojących zmian w zachowaniu (np. długotrwałej bezczynności, częstszych niż zwykle wizyt w łazience), system wysyła powiadomienia do opiekunów lub rodziny, co umożliwia szybką reakcję i udzielenie pomocy.

W przypadku osób, które zdradzają objawy demencji, system "Lilli" sprawdza, jak często przemieszczają się między pokojami, czy używają lodówki i czajnika, kiedy wychodzą i wracają do domu oraz czy ktoś ich odwiedza.

Oszczędności

Głównym celem zastosowania systemu jest umożliwienie osobom starszym jak najdłuższego pozostania w ich własnych domach i uniknięcie zbyt wczesnego przenoszenia ich do domów opieki.

Ekonomiści uważają, że jego powszechne zastosowanie może zaoszczędzić służbie zdrowia ponad miliard funtów w ciągu następnych 10 lat.