Zaginiona świątynia słońca odnaleziona. Budowla liczy ok. 4500 lat. Na jej pozostałości archeolodzy natrafili pod inną świątynią, leżącą w Abu Ghurab na zachodnim brzegu Nilu, 20 km na południe od Kairu.

/ Foto: Massimiliano Nuzzolo/Facebook /

W 1898 roku archeolodzy odkryli świątynię słońca faraona Neuserre, władcy starożytnego Egiptu z V dynastii, który rządził między 2400 a 2370 rokiem przed naszą erą.

Najnowsze badania naukowców, między innymi z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wykazały, że świątynia ta została zbudowana na pozostałościach innej świątyni.

"Archeolodzy z XIX wieku wykopali tylko bardzo małą część tego budynku z błotnych cegieł i doszli do wniosku, że była to poprzednia faza budowy tej samej świątyni" - powiedział CNN Massimiliano Nuzzolo, profesor egiptologii przy warszawskim centrum archeologii śródziemnomorskiej - "Nasze badania pokazują, że to zupełnie inny budynek, powstały przed Neuserre".

Naukowcy znaleźli pieczęcie z wygrawerowanymi imionami królów panujących przed Nyuserrą, a także podstawy dwóch wapiennych kolumn stanowiących część portyku wejściowego oraz wapienny próg.

Oryginalna konstrukcja została wykonana w całości z cegieł mułowych. Zespół Nuzzolo podczas wykopalisk znalazł również dziesiątki nienaruszonych pojemników po piwie. Jak powiedział sam naukowiec, niektóre dzbany są wypełnione błotem, które było używane tylko w określonych rytuałach religijnych, a ceramika została datowana na połowę XXV wieku p.n.e., pokolenie lub dwa przed Nyuserrą.

Budowla z cegły mułowej "była imponujących rozmiarów", ale Nyuserra zniszczył ją, aby zbudować własną świątynię słońca.

Pierwotna świątynia była bowiem poświęcona bogowi słońca Ra, faraon chciał postawić własną, bo sam uważał się za jedynego syna boga słońca na ziemi.

Źródła historyczne podają, że w sumie zbudowano sześć świątyń słońca, ale tylko dwie zostały odkryte. Wszystkie miały zostać zbudowane wokół Abu Gharab.