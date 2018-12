Rosyjscy kosmonauci Aleks Kononienko i Sergiej Prokopiev wyszli na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas spaceru mają do wykonania skomplikowaną i nadzwyczajną misję. Kononienko ma dotrzeć do modułu stacji Sojuz, w którym - jak pamiętamy - w sierpniu wykryto mały otwór, przez który uciekało powietrze.

Wideo youtube



Dziurkę zasklepiono epoksydowym tworzywem i nie powinna mieć znaczenia podczas powrotu na Ziemię. Znajduje się bowiem w module mieszkalnym, nie lądowniku.



Rosjanie chcą jednak, by kosmonauta wyciął izolację termiczną i zobaczył otwór po zewnętrznej stronie, oraz pobrał próbkę tworzywa, które się tam wydostało. Może to pomóc w ustaleniu przyczyn nieszczelności i dopracowania metod uszczelniania.



By to zrobić, Kononienko musi tam dotrzeć, a to nie jest łatwe. Musi wykorzystać dwa podnośniki Strieła zainstalowane na kolejnych modułach Poisk i Zaria.



Spacer ma potrwać do godziny 23 naszego czasu. Można go śledzić podczas transmisji NASA.