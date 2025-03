Firma SpaceX planuje na dzisiejszą noc start kolejnej prywatnej, załogowej misji kosmicznej. Czworo astronautów wyruszy na pokładzie pojazdu Crew Dragon Resilience w niezwykłą podróż na orbitę nad oboma biegunami Ziemi. To trajektoria, której żadna misja załogowa dotąd nie podejmowała. Nazwa misji Fram2 nawiązuje do norweskiego statku "Fram", który posłużył między innymi do wypraw Fridtjofa Nansena do Arktyki i Roalda Amundsena na Antarktydę. W trakcie misji Fram2 poza obserwacją biegunów załoga ma przeprowadzić 22 eksperymenty naukowe.

Pojazd Crew Dragon Resilience podczas misji Crew-1 do Miedzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Podczas misji Fram 2 cumowania do ISS nie będzie / NASA / Materiały prasowe Crew Dragon wyruszy z platformy startowej 39A w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie. Start zaplanowano na godzinę 21:46 czasu wschodniego USA, czyli 03:46 czasu polskiego. Okno startowe ma 4,5 godziny, w czasie których Fram2 może wystartować jeszcze o 05:20, 06:53 i 08:26. Jeśli tej nocy do startu nie dojdzie, kolejna szansa pojawi się dobę później. Na stronie internetowej SpaceX i koncie firmy na platformie X transmisja na żywo rozpocznie się około godziny przed planowanym startem. Fram2 zabierze w Kosmos czwórkę astronautów - debiutantów w przestrzeni kosmicznej - pochodzących z czterech różnych krajów. Są to: fundator i dowódca misji Chun Wang, przedsiębiorca branży kryptowalut z Chin z obywatelstwem Malty, dowódca pojazdu Jannicke Mikkelsen z Norwegii, pilot Rabea Rogge z Niemiec oraz oficer medyczny i specjalista misji, Australijczyk Eric Phillips. Ich podróż na orbitę okołoziemską potrwa od trzech do pięciu dni. Poza obserwacją biegunów z wysokości ok. 425-450 kilometrów załoga ma przeprowadzić między innymi próby uprawy grzybów, ćwiczenia w celu utrzymania masy mięśniowej i kostnej, zamierza też wykonywać zdjęcia rentgenowskie ludzkiego ciała, co na orbicie będzie miało miejsce po raz pierwszy. Po bezpiecznym powrocie na Ziemię załoga planuje opuścić kapsułę Dragon bez dodatkowej pomocy medycznej i operacyjnej. Będzie to kolejny test, który ma pomóc ocenić zdolność astronautów do wykonywania zadań bezpośrednio po krótkich pobytach w przestrzeni kosmicznej. Fram2 będzie 17. misją załogową SpaceX i szóstą przeprowadzoną dla klientów prywatnych. Wśród innych komercyjnych lotów załogowych firmy znalazły się misje Inspiration4 i Polaris Dawn, które były finansowane i dowodzone przez miliardera, przedsiębiorcę Jareda Isaacmana, którego prezydent Donald Trump nominował na następnego szefa NASA. 11 misji załogowych Space X przeprowadziła na zlecenie NASA, były to loty ma Międzynarodową Stację Kosmiczną i z powrotem. Kolejną planowaną misją załogową Space X jest Ax-4 dla firmy Axiom z udziałem m.in polskiego astronauty Sławosza Uznanskiego-Wiśniewskiego. Jej start zapowiedziano na przełom maja i czerwca.

Statek kosmiczny Crew Dragon Resilience wspierający tę misję wcześniej odbył loty Crew-1 na Międzynarodową Stację Kosmiczną, Inspiration4, pierwszą misję z udziałem wyłącznie cywilów na orbicie, oraz Polaris Dawn, pierwszą misję z prywatnym wyjściem w otwartą przestrzeń kosmiczną. Dla pierwszego stopnia rakiety Falcon 9 będzie to szósty lot. Z pomocą tego boostera wystrzelono wcześniej misje Crew-9, RRT-1, misję Firefly Blue Ghost Mission 1 oraz dwie misje Starlink. Po starcie pierwszy stopień Falcona 9 wyląduje na platformie "A Shortfall of Gravitas" na Oceanie Atlantyckim.

