Jednym z najczęstszych objawów depresji jest brak motywacji do działania. Naukowcy z Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) odkryli w badaniach na myszach grupę neuronów, która w mózgu tych gryzoni odpowiada właśnie za motywację. W opublikowanej na łamach czasopisma "Cell" pracy rozważają szanse na to, że podobny rejon w mózgu człowieka będzie można odpowiednio pobudzić. To może otworzyć drogę do nowych metod terapii zaburzeń psychicznych, które właśnie brakiem odpowiedniej motywacji się manifestują.

REKLAMA