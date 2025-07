Oddokowanie, właz, kapsuła Dragon, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, a przede wszystkim Sławosz Uznański-Wiśniewski - to ważne słowa, których będziemy używać w poniedziałek i we wtorek podczas powrotu Polaka z Kosmosu. Około godziny 11 kapsuła została zamknięta, a po godz. 13 nastąpiło jej oddokowanie - czyli odłączenie od Stacji. Zobaczcie transmisję tej procedury.

Sławosz Uznański-Wiśniewski (na ekranie) podczas połączenia wideo na żywo w EC1 w Łodzi / Marian Zubrzycki / PAP

Zobaczcie transmisję z tzw. oddokowania - czyli odłączenia kapsuły Dragon od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS):

Wideo youtube

Wcześniej firma Axiom Space, która jest głównym wykonawcą misji, relacjonowała procedurę zamknięcia włazu kapsuły:

Wideo youtube

Harmonogram oddokowania

Oto szczegółowy, poniedziałkowy harmonogram procedury powrotu załogi kapsuły Dragon na Ziemię:

10:30 (czas CEST) - rozpoczęcie transmisji z zamknięcia włazu,

10:55 - zamknięcie włazów, a następnie rozhermetyzowanie węzła cumowniczego - potrwa to około godziny,

12:45 - wznowienie transmisji z oddokowania,

13:15 - rozpoczęcie oddokowania (w pierwszej wersji planu miało to nastąpić o 13:05, ale w ostatniej chwili przesunięto ten termin).

Na tym polega procedura powrotu z Kosmosu

Szczegółowe informacje o procedurze powrotu kapsuły Dragon na Ziemię podała Polska Agencja Kosmiczna w mediach społecznościowych.

Jak wyjaśniono, najpierw nastąpi zamknięcie włazu oddzielającego kapsułę Dragon od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Załoga przez 2 godziny po zamknięciu włazu będzie czekać na odłączenie.

POLSA przekazała, że po tym "Dragon powoli odłączy się od ISS, a jego silniki zostaną kilkukrotnie uruchomione, aby kapsuła bezpiecznie oddaliła się od Stacji i skierowała w stronę Ziemi, orbitując wokół niej do momentu przebicia się przez ziemską atmosferę".

"Bezpośredni etap powrotu na Ziemię rozpocznie się, kiedy fragment kapsuły (tzw. trunk) zostanie odseparowany od przedniej części Dragona, w której umiejscowiona będzie załoga misji Ax-4" - wyjaśnia Polska Agencja Kosmiczna.

Zaznaczono, że wówczas zostaną uruchomione silniki, aby zniżyć się jak najniżej - do poziomu pozwalającego na wejście w atmosferę naszej planety.

"Sama kapsuła obróci się tak, aby osłona termiczna chroniąca statek była skierowana w stronę Ziemi. Z wyłączonymi już silnikami, Dragon dokona wejścia w ziemską atmosferę, rozgrzewając się do temperatury ok. 1600 stopni Celsjusza" - podaje Agencja.

Gdy kapsuła przejdzie przez wyższe warstwy atmosfery, nastąpi rozłożenie dwóch małych spadochronów stabilizujących (na wysokości około 5,7 km nad powierzchnią Ziemi) i czterech głównych (ok. 2 km).

Załoga Ax-4 wyląduje na Oceanie Spokojnym, u wybrzeży Kalifornii. Ostatnim etapem ma być przechwycenie kapsuły przez specjalny statek ratowniczy i przewiezienie astronautów na brzeg.

Kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski wróci na Ziemię?

Jak informuje Polska Agencja Kosmiczna, "nie jest jeszcze znana godzina wejścia Dragona w atmosferę oraz wodowania". "Należy jednak założyć, że będzie to około 20 godzin od momentu oddokowania od ISS" - dodaje POLSA.

Oznacza to, że może to nastąpić po godzinie 9 we wtorek, 15 lipca.

Następnie Uznański-Wiśniewski poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab". Zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.

Polskie eksperymenty w Kosmosie

Start rakiety Axiom-4, na którego pokładzie znajdował się Sławosz Uznański-Wiśniewski nastąpił 25 czerwca. Następnego dnia kapsuła Dragon m.in. z Polakiem zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W trakcie ponad dwutygodniowego pobytu polski astronauta wykonywał szereg eksperymentów naukowych.

Niedziela, 13 lipca, była ostatnim "pełnym" dniem Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Jak czytamy w raporcie Polskiej Agencji Kosmicznej, w czasie pobytu w Kosmosie poświęcono ponad 130 godzin na realizację celów Europejskiej Agencji Kosmicznej, w dużej mierze w ramach polskiej misji IGNIS.

Uznański-Wiśniewski poświęcił na realizację tych celów 95 godzin, w tym na 12 polskich eksperymentów (1 eksperyment polski - z puli 13 - jest realizowany głównie na Ziemi, czyli jego przeprowadzenie nie wymagało angażowania czasu polskiego astronauty na ISS) i cztery eksperymenty ESA. Prowadził też działania edukacyjne i komunikacyjne. Również reszta załogi pracowała nad polskimi eksperymentami.

Polski astronauta poświęcił również około 5,5 godz. na realizację eksperymentów węgierskich oraz 4,5 godzin na zadania Axiom Communications. Łącznie, w ciągu dwóch tygodni, polski astronauta realizował wszystkie zaplanowane działania przez 105 godzin, w tym 62,4 proc. tego czasu zajęły prace nad programem technologiczno-naukowym.

Poza Polakiem załogę misji Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA), Tibor Kapu (Węgry) i Shubhanshu Shukla (Indie).