Zwycięzcą szóstej edycji międzynarodowych zawodów robotów marsjańskich ERC Space and Robotics Event został zespół ERIG e.V z Niemiec. Tuż za nim na podium znalazła się czeska RoverOva, a brązowy medal przypadł w udziale – po raz pierwszy w historii ERC – dwóm drużynom: DJS Antariksh z Indii oraz Robocol z Kolumbii. W tegorocznym finale zawodów rywalizowało ze sobą 26 zespołów z 14 krajów świata.

Łazik LEO Rover, z pomocą którego drużyny zdalnie wykonywały zadania na torze marsjańskim w Kielcach / Grzegorz Jasiński / RMF FM

Szósta edycja zawodów ERC odbyła się w zupełnie nowej, hybrydowej formule. Uczestnicy łącząc się ze swoich krajów zdalnie, sterowali robotem poruszającym się po usypanym w Kielcach, największym sztucznym torze marsjańskim na świecie. Drużyny wzięły udział w dwóch konkurencjach terenowych, odzwierciedlających zadania wykonywane przez łaziki na powierzchni Marsa.

Z roku na rok obserwujemy wśród zawodników coraz bardziej wyrównany poziom, co ma odzwierciedlenie w niewielkich różnicach w ostatecznej punktacji. Cieszy nas, że drużyny z takim entuzjazmem podeszły do nowej formuły zawodów prezentując w swoich przygotowaniach skrupulatność i profesjonalizm. Widać to najlepiej na przykładzie tegorocznego zwycięzcy, który już na etapie tworzenia dokumentacji wykazał się dogłębną analizą oraz interdyscyplinarnym podejściem do projektu, za co otrzymał od nas nagrodę Best Design Award – mówi Łukasz Wilczyński z Europejskiej Fundacji Kosmicznej, głównego organizatora zawodów.

W tym roku po raz pierwszy zostały przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia. Za najbardziej autonomiczny przejazd po torze marsjańskim w ramach konkurencji Navigation & Science Task wyróżniona została RoverOva z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, zeszłoroczny brązowy medalista ERC. Najdokładniejszą mapę geologiczną MarsYardu przygotowali reprezentanci Kolumbii, a za najlepszy naukowy plan misji nagrodzono zespół DJS Antariksh z Indii.

Jurorzy docenili także umiejętności zawodników z Wielkiej Brytanii, którzy wykazali się największą zręcznością w zadaniu Maintenance Task, symulującym zdalną naprawę reaktora. Dodatkowo partner ERC 2020, firma Mathworks, przyznała SKA Robotics z Politechniki Warszawskiej nagrodę specjalną za najlepsze wykorzystanie swojej platformy do wykonywania zaawansowanych obliczeń naukowych i symulacji komputerowych. Wyróżnione podczas oficjalnej Ceremonii Zamknięcia drużyny zasiliły w ten sposób grono laureatów ERC 2020 dołączając do laureatów nagrody Best Design Award ogłoszonych w sierpniu br. Nagrodę Best Design zdobył zespół AGH Space Systems Polska, nagrodę Best Docs: STAR Dresden e.V Niemcy, a nagrodę Best Science Design: ERIG e.V Niemcy.

Rozstrzygnięty został również pierwszy w historii ERC e-turniej sportowy ERC Rover Mechanic Challenge oparty na symulatorze naprawy łazików marsjańskich. Uczestnicy wcielili się w rolę mechaników w jednej z pierwszych kolonii na Marsie, a ich zadaniem była konserwacja robotów marsjańskich z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i zasobów. Zwycięzcą rozgrywek okazał się Ishat Raihan Jamil, który w nagrodę otrzymał możliwość zdalnego przejazdu łazikiem po torze marsjańskim ERC.

ERC 2020 to jedyny turniej kosmiczno-robotyczny, który odbywa się w tym roku po ogłoszeniu pandemii. Na tegoroczną edycję oprócz międzynarodowych zawodów robotów mobilnych złożyły się również Strefa Pokazów Naukowo-Technologicznych przeznaczona dla szerokiej publiczności, konferencja mentoringowo-biznesowa obejmująca sześć paneli dyskusyjnych na temat trendów w sektorze kosmicznym i robotycznym oraz e-turniej sportowy ERC Rover Mechanic Challenge.